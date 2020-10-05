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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/vardanyan-1578308257.html
Варданян попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте
Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеообращение, в котором, в частности, попросил президента России Владимира Путина... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:55
2020-10-05T22:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеообращение, в котором, в частности, попросил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> вмешаться в карабахский конфликт. "Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам как гражданин России. У меня нет другого паспорта. Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое", — сказал он в обращении, опубликованном фондом IDeA Foundation на YouTube.Варданян подчеркнул, что не считает конфликт в Карабахе локальной проблемой <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. По его словам, данная ситуация является геополитической бомбой замедленного действия, которая может затронуть и Россию."И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана", — добавил он, призвав Москву "вмешаться в процесс".Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ре. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной.Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>. Азербайджан продолжаетнастаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>, которая не участвует в переговорах.Ситуация обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта на данный момент объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.В Москве осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578220809.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Выдать Варданяну каску, автомат и - в гущу событий!..
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варданян езжай сам
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россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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россия, нагорный карабах, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Варданян попросил Путина помочь Еревану в карабахском конфликте

19:55 05.10.2020 (обновлено: 22:33 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРубен Варданян
Рубен Варданян - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян записал видеообращение, в котором, в частности, попросил президента России Владимира Путина вмешаться в карабахский конфликт.
"Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам как гражданин России. У меня нет другого паспорта. Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое", — сказал он в обращении, опубликованном фондом IDeA Foundation на YouTube.
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Варданян подчеркнул, что не считает конфликт в Карабахе локальной проблемой Армении и Азербайджана. По его словам, данная ситуация является геополитической бомбой замедленного действия, которая может затронуть и Россию.
"И если так случится, что эта катастрофа закончится бедой, поверьте, для России это будет неизлечимая рана", — добавил он, призвав Москву "вмешаться в процесс".
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ре. Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной.
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Переговоры по ситуации идут с 1992 года. Урегулированию конфликта содействует Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан продолжаетнастаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.
Ситуация обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта на данный момент объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ.
В Москве осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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