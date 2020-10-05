https://ria.ru/20201005/ukus-1578220295.html

Российский блогер заразился смертельной болезнью от укуса клеща

Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов рассказал в твиттере, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом". РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:49

2020-10-05T13:49

2020-10-05T14:22

андрей смирнов (блогер)

россия

twitter

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" <a href="https://ria.ru/person_andrey-smirnov-bloger/" target="_blank">Андрей Смирнов</a> рассказал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a>, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом".Результат анализа на клещевой боррелиоз дал положительный результат.Смирнов добавил, что не знал об активности клещей в октябре."Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой", — написал блогер, призвав аккуратно ходить по лесам и полям.В комментариях к посту он отметил, что начал принимать назначенные врачом лекарства.

https://ria.ru/20200717/1574508863.html

Игорь Земский *Смирнов поделился, что не знал об активности клещей в октябре* -- всё, что нужно знать об экспертном уровне блогосферы 23

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей смирнов (блогер), россия, twitter, общество