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Российский блогер заразился смертельной болезнью от укуса клеща
Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов рассказал в твиттере, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом". РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:49
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андрей смирнов (блогер)
россия
twitter
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" <a href="https://ria.ru/person_andrey-smirnov-bloger/" target="_blank">Андрей Смирнов</a> рассказал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a>, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом".Результат анализа на клещевой боррелиоз дал положительный результат.Смирнов добавил, что не знал об активности клещей в октябре."Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой", — написал блогер, призвав аккуратно ходить по лесам и полям.В комментариях к посту он отметил, что начал принимать назначенные врачом лекарства.
https://ria.ru/20200717/1574508863.html
*Смирнов поделился, что не знал об активности клещей в октябре* -- всё, что нужно знать об экспертном уровне блогосферы
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РИА Новости
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андрей смирнов (блогер), россия, twitter, общество

Российский блогер заразился смертельной болезнью от укуса клеща

13:49 05.10.2020 (обновлено: 14:22 05.10.2020)
 
© Фото : @stariyx/InstagramБлогер Андрей Смирнов
Блогер Андрей Смирнов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : @stariyx/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов рассказал в твиттере, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом".
Результат анализа на клещевой боррелиоз дал положительный результат.
Смирнов добавил, что не знал об активности клещей в октябре.
"Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой", — написал блогер, призвав аккуратно ходить по лесам и полям.
В комментариях к посту он отметил, что начал принимать назначенные врачом лекарства.
Клещи в пробирке - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 17:27
Врач рассказал, когда нельзя самостоятельно удалять клеща
 
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Андрей Смирнов (блогер)РоссияTwitterОбщество
 
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