https://ria.ru/20201005/ukus-1578220295.html
Российский блогер заразился смертельной болезнью от укуса клеща
Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" Андрей Смирнов рассказал в твиттере, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом". РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:49
2020-10-05T13:49
2020-10-05T14:22
андрей смирнов (блогер)
россия
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общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Блогер и участник объединения "КЛИККЛАК" <a href="https://ria.ru/person_andrey-smirnov-bloger/" target="_blank">Андрей Смирнов</a> рассказал в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">твиттере</a>, что привез с рыбалки "клеща с сюрпризом".Результат анализа на клещевой боррелиоз дал положительный результат.Смирнов добавил, что не знал об активности клещей в октябре."Сейчас у них второй пик активности, перед спячкой", — написал блогер, призвав аккуратно ходить по лесам и полям.В комментариях к посту он отметил, что начал принимать назначенные врачом лекарства.
https://ria.ru/20200717/1574508863.html
Игорь Земский
*Смирнов поделился, что не знал об активности клещей в октябре* -- всё, что нужно знать об экспертном уровне блогосферы
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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андрей смирнов (блогер), россия, twitter, общество