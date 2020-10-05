https://ria.ru/20201005/ukraina-1578225890.html

Медведчук заявил, что Украина уже отдала Евросоюзу все, что могла

Украине нечего дать Евросоюзу, так как она отдала все самое ценное: воздушное пространство, землю, банки и людей, заявил глава политсовета парламентской фракции РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:58

2020-10-05T13:58

2020-10-05T13:58

ситуация на украине

виктор медведчук

евросоюз

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> нечего дать <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, так как она отдала все самое ценное: воздушное пространство, землю, банки и людей, заявил глава политсовета парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a>.В пресс-службе "Оппозиционной платформы" напомнили, что президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny заявил, что Украина должна получить от Евросоюза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию, так как украинская сторона стремится к полной интеграции в ЕС."Все, что можно было дать (<a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> – ред.), украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах. Украина отдала Евросоюзу даже самое ценное – своих людей, благодаря труду которых поднялась экономика <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>. Украинцев сейчас уже критически не хватает в самой Украине", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии в понедельник.Политик подчеркнул, что в Евросоюзе "сотни раз" давали ответ на вопрос о перспективах членства Украины, а в 2016 году на референдуме, проведенном в <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландах</a>, более 60% граждан высказались против присутствия Украины в ЕС и "с тех пор мало что изменилось".Он отметил, что члены Евросоюза гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной не связана с ее членством в ЕС, не предусматривает право на трудоустройство и проживание, не содержит положений о совместной обороне Украины и Евросоюза, не предоставляет Украине доступ к структурным фондам ЕС."Только после этого Нидерланды согласились подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Но это ни на шаг не приблизило Украину к полноценному членству в Евросоюзе", - подытожил Медведчук.<a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС <a href="http://ria.ru/person_JJokhannes_KHan/" target="_blank" data-auto="true">Йоханнес Хан</a> ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20200908/ukraina-1576893559.html

https://ria.ru/20200806/1575412040.html

https://ria.ru/20200802/1575258571.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, виктор медведчук, евросоюз, украина, в мире