Медведчук заявил, что Украина уже отдала Евросоюзу все, что могла
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Украине нечего дать Евросоюзу, так как она отдала все самое ценное: воздушное пространство, землю, банки и людей, заявил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
В пресс-службе "Оппозиционной платформы" напомнили, что президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny заявил, что Украина должна получить от Евросоюза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию, так как украинская сторона стремится к полной интеграции в ЕС.
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"Все, что можно было дать (Европе – ред.), украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики НАТО; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах. Украина отдала Евросоюзу даже самое ценное – своих людей, благодаря труду которых поднялась экономика Польши, Чехии, Румынии. Украинцев сейчас уже критически не хватает в самой Украине", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии в понедельник.
Политик подчеркнул, что в Евросоюзе "сотни раз" давали ответ на вопрос о перспективах членства Украины, а в 2016 году на референдуме, проведенном в Нидерландах, более 60% граждан высказались против присутствия Украины в ЕС и "с тех пор мало что изменилось".
Он отметил, что члены Евросоюза гарантировали своим избирателям, что ассоциация с Украиной не связана с ее членством в ЕС, не предусматривает право на трудоустройство и проживание, не содержит положений о совместной обороне Украины и Евросоюза, не предоставляет Украине доступ к структурным фондам ЕС.
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"Только после этого Нидерланды согласились подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Но это ни на шаг не приблизило Украину к полноценному членству в Евросоюзе", - подытожил Медведчук.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.