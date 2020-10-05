Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

"Вы знаете, мы ввели в этом году по пять тысяч рублей дополнительно за педагогическую деятельность. Считаю абсолютно правильным, обоснованным. Еще раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае", - сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.