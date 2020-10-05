https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578267651.html
Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей
Президент РФ Владимир Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:53
2020-10-05T16:53
2020-10-05T17:07
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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал не снимать педагогические надбавки для учителей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, общество