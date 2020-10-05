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Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс "Учитель года" состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:53
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сн_образование
владимир путин
общество
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<strong>НОВО-ОГАРЁВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что конкурс "Учитель года" состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период пандемии."Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии", - сказал он на встрече с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.Президент подчеркнул, что это была особенная повышенная нагрузка, но все получилось благодаря усилиям педагогов, и отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами."Огромное вам спасибо!" - добавил Путин.
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, общество

Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии

16:53 05.10.2020 (обновлено: 16:57 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВО-ОГАРЁВО, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс "Учитель года" состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период пандемии.
"Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии", - сказал он на встрече с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.
Президент подчеркнул, что это была особенная повышенная нагрузка, но все получилось благодаря усилиям педагогов, и отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами.
"Огромное вам спасибо!" - добавил Путин.
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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