https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578267508.html

Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конкурс "Учитель года" состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:53

2020-10-05T16:53

2020-10-05T16:57

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<strong>НОВО-ОГАРЁВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что конкурс "Учитель года" состоится позже по объективным причинам, но этого звания заслуживают все, кто трудился в период пандемии."Обычно в начале октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Но считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии", - сказал он на встрече с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.Президент подчеркнул, что это была особенная повышенная нагрузка, но все получилось благодаря усилиям педагогов, и отечественная система образования достойно справилась с возникшим вызовами."Огромное вам спасибо!" - добавил Путин.

https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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