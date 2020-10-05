https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578265582.html
Путин оценил работу учителей во время ограничений по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что учителя в России сработали на отлично в месяцы жестких ограничительных мер из-за коронавируса. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:49
2020-10-05T16:49
2020-10-05T16:57
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что учителя в России сработали на отлично в месяцы жестких ограничительных мер из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Путин отметил, что значимость, труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий, все в полной мере оценили "в нелегкий период эпидемии, особенно в месяцы жестких вынужденных ограничительных мер"."Понимаю, что было очень сложно всем - и школьникам, и родителям, и учителям, но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс дистанционно", - заявил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество