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https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578265582.html
Путин оценил работу учителей во время ограничений по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что учителя в России сработали на отлично в месяцы жестких ограничительных мер из-за коронавируса. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:49
2020-10-05T16:57
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сн_образование
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коронавирус covid-19
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владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что учителя в России сработали на отлично в месяцы жестких ограничительных мер из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Путин отметил, что значимость, труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий, все в полной мере оценили "в нелегкий период эпидемии, особенно в месяцы жестких вынужденных ограничительных мер"."Понимаю, что было очень сложно всем - и школьникам, и родителям, и учителям, но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс дистанционно", - заявил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин оценил работу учителей во время ограничений по коронавирусу

16:49 05.10.2020 (обновлено: 16:57 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что учителя в России сработали на отлично в месяцы жестких ограничительных мер из-за коронавируса.
Путин отметил, что значимость, труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий, все в полной мере оценили "в нелегкий период эпидемии, особенно в месяцы жестких вынужденных ограничительных мер".
"Понимаю, что было очень сложно всем - и школьникам, и родителям, и учителям, но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс дистанционно", - заявил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов по случаю Дня учителя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 04:12
Всемирный день учителя
 
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