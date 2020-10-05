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Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что учитель - важная профессия, от которой во многом... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:51
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что учитель - важная профессия, от которой во многом зависит будущее государства, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что кропотливый труд педагогов подтверждает слова Дмитрия Лихачева о том, что учительство – это искусство, труд творческий, но тяжёлый и ответственный. Премьер-министр добавил, что учителя не просто делятся знаниями, но также развивают способности учеников, прививают интерес ко всему новому, учат быть ответственными, инициативными, добиваться успехов.
https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html
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социальный навигатор, сн_образование, михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником

09:51 05.10.2020 (обновлено: 09:56 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу
Рабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что учитель - важная профессия, от которой во многом зависит будущее государства, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня не только у нас в стране, но и во всём мире чествуют самых главных и уважаемых в жизни каждого человека людей – наших педагогов и наставников. Вы посвятили себя очень важной профессии, от которой во многом зависит будущее государства. Ведь образование – одно из основных условий развития экономики. В современную цифровую эпоху особенно нужны высококвалифицированные специалисты, которые обладают обширными знаниями, могут совершать масштабные преобразования", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что кропотливый труд педагогов подтверждает слова Дмитрия Лихачева о том, что учительство – это искусство, труд творческий, но тяжёлый и ответственный. Премьер-министр добавил, что учителя не просто делятся знаниями, но также развивают способности учеников, прививают интерес ко всему новому, учат быть ответственными, инициативными, добиваться успехов.
"Хотел бы поблагодарить вас, наши дорогие учителя, за преданность своему призванию, за заботу и внимание, которыми вы окружаете учеников. И пожелать вам удачи, здоровья и благополучия", - добавил премьер.
Учитель в защитной маске ведет урок в общеобразовательной школе №8 в селе Нежино Приморского края - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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