https://ria.ru/20201005/uchitel-1578204620.html

Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что учитель - важная профессия, от которой во многом... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:51

2020-10-05T09:51

2020-10-05T09:56

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михаил мишустин

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что учитель - важная профессия, от которой во многом зависит будущее государства, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Мишустин отметил, что кропотливый труд педагогов подтверждает слова Дмитрия Лихачева о том, что учительство – это искусство, труд творческий, но тяжёлый и ответственный. Премьер-министр добавил, что учителя не просто делятся знаниями, но также развивают способности учеников, прививают интерес ко всему новому, учат быть ответственными, инициативными, добиваться успехов.

https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, михаил мишустин, общество