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https://ria.ru/20201005/uchitel-1578203837.html
Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником, сообщается на сайте мэра и правительства столицы,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T09:26
2020-10-05T09:28
социальный навигатор
сн_образование
международная организация труда
юнеско
сергей собянин
москва
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником, сообщается на сайте мэра и правительства столицы, где опубликована телеграмма."Спасибо вам за огромный труд обучения и воспитания детей. За умение эффективно решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами жизнь. В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая вынудила московские школы перейти на дистанционное обучение. Вы успешно справились с серьезным испытанием и доказали, что даже в экстремальной ситуации даете ученикам прочные знания, помогаете им получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор", - говорится в сообщении.Мэр подчеркнул, что коронавирус еще не побежден и поэтому приходится соблюдать множество обременительных ограничений и продлевать осенние каникулы.По его словам, Москва продолжит оснащать школы современным оборудованием, развивать Московскую электронную школу, расширять профили обучения, поощрять достижения учащихся и работу учителей."Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, творчество и доброту, за терпение, мудрость и любовь к детям. Московские учителя — самые лучшие педагоги на свете", - говорится в телеграмме.День учителя учредили указом президиума Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> от 29 сентября 1965 года. Сначала праздник отмечали в первое воскресенье октября, но в 1994 году <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> провозгласила Всемирным днем учителей 5 октября. Дата выбрана в честь годовщины принятия рекомендации "О положении учителей" <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_truda/" target="_blank" data-auto="true">Международной организации труда</a> и ЮНЕСКО в 1966 году. Это первый международный документ о правовом статусе работников образования.Россия присоединилась к международному сообществу, День учителя в нашей стране отмечают 5 октября на основании указа президента от 3 октября 1994 года.
https://ria.ru/20201005/uchitel-1578203561.html
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социальный навигатор, сн_образование, международная организация труда, юнеско, сергей собянин, москва, ссср, общество

Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

09:26 05.10.2020 (обновлено: 09:28 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником, сообщается на сайте мэра и правительства столицы, где опубликована телеграмма.
"Спасибо вам за огромный труд обучения и воспитания детей. За умение эффективно решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами жизнь. В этом году мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая вынудила московские школы перейти на дистанционное обучение. Вы успешно справились с серьезным испытанием и доказали, что даже в экстремальной ситуации даете ученикам прочные знания, помогаете им получить путевку в жизнь и сделать правильный выбор", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
09:19
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мэр подчеркнул, что коронавирус еще не побежден и поэтому приходится соблюдать множество обременительных ограничений и продлевать осенние каникулы.
По его словам, Москва продолжит оснащать школы современным оборудованием, развивать Московскую электронную школу, расширять профили обучения, поощрять достижения учащихся и работу учителей.
"Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, творчество и доброту, за терпение, мудрость и любовь к детям. Московские учителя — самые лучшие педагоги на свете", - говорится в телеграмме.
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
04:12
Всемирный день учителя
День учителя учредили указом президиума Верховного совета СССР от 29 сентября 1965 года. Сначала праздник отмечали в первое воскресенье октября, но в 1994 году ЮНЕСКО провозгласила Всемирным днем учителей 5 октября. Дата выбрана в честь годовщины принятия рекомендации "О положении учителей" Международной организации труда и ЮНЕСКО в 1966 году. Это первый международный документ о правовом статусе работников образования.
Россия присоединилась к международному сообществу, День учителя в нашей стране отмечают 5 октября на основании указа президента от 3 октября 1994 года.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМеждународная организация трудаЮНЕСКОСергей СобянинМоскваСССРОбщество
 
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