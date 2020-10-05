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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T09:19

2020-10-05T09:19

2020-10-05T09:22

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Миллионы людей в нашей стране отмечают сегодня этот праздник вместе с вами, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим учителям и наставникам. Ведь все мы когда-то были учениками, и добрые воспоминания о школьных годах, о любимых педагогах, которые открыли для нас огромный мир знаний, искренне радовались нашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, навсегда останутся в сердце каждого", - говорится в телеграмме.Президент также обратился к студентам педагогических вузов, отметив, что от их педагогического мастерства, мудрости, терпения и любви к ученикам зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение и к каким нравственным ориентирам будет стремиться."Уверен, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию. Желаю вам успехов и осуществления намеченных планов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201005/prazdnik-1578093345.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, общество