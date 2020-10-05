Эксперты: пандемия показала, насколько важна профессия учителя
11:01 05.10.2020 (обновлено: 11:02 05.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПервоклассники во время праздничной торжественной линейки в московской школе
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, насколько важна профессия учителя, которые следом за врачами оказались на передовой, заявили опрошенные РИА Новости накануне Дня учителя эксперты, отметив, что не нужно забывать, что школа и учитель это не что-то само собой разумеющееся.
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования.
Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, праздничные мероприятия в честь Всемирного дня учителя в 2020 году посвящены теме: "Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего". Этот день призван отметить заслуги учителей по всему миру, подвести итоги и привлечь внимание к голосу учителей, которые находятся в центре усилий, направленных на достижение всемирной цели никого не оставить забытым в сфере образования.
"На первой линии обороны - врачи, они, конечно, первые. Но не меньше, чем врачи - педагоги, которые в новых условиях смогли перестроиться и создать необходимый контент. Причем, одно дело, когда это эпизоды были, а другое дело, когда переход. Поэтому педагоги работали ночами... Это была тяжела работа, но главное, что произошло - мы и детей спасли, и педагогов. Они живы", - рассказал заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург.
Он также отметил, что учитель обязан и должен отвечать на вызов времени, а вызов коронавируса - "это не последняя история", потому что появятся новые факторы, другие патогены.
Ямбург добавил, что поддерживает заявленную ЮНЕСКО тему. К нему присоединилась и доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Московского государственного психолого-педагогического университета Наталия Толстых.
"Вот эта пандемия показала всему миру и нашей стране в частности, какое значение имеют в нашей жизни врачи и учителя... А то вроде учитель, само собой, пошёл в школу, а там учитель. Вот это не само собой, это даже не профессия, а служение, которое мы все должны ценить намного больше... Потому что как-то снизилось отношение, и мы должны это поднимать на новую какую-то высоту", - отметила Толстых.
Она также добавила, что во время пандемии оказалось, что выглядящая в глазах людей как "переферийная" профессия учителя, важна и необходима, что без менеджеров высокого уровня, наверное, и можно обойтись, "а без учителей и врачей все, мы перестаём развиваться, гибнем сразу".
Толстых считает, что мнение о том, что в учителя идут те, кого не взяли в какое-то место получше, - это "никуда не годящаяся постановка вопроса".
Она также напомнила, что были времена, когда профессия учителя ценились больше, в том числе, и с точки зрения зарплаты.
"Будет правильно, если правительства разных стран, и наше в том числе, как-то все-таки скажет "ребята, мы этим людям и платить должны значительно больше, и ценить их должны больше"... Я думаю, что это все поняли, а теперь предстоит это воплотить в жизнь, давайте этих людей ценить намного больше", - рассказал Толстых.
По ее мнению, необходимо больше говорить о проблемах учителей, привлекать к ним внимание.