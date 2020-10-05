https://ria.ru/20201005/uchitel--1578208276.html

Эксперты: пандемия показала, насколько важна профессия учителя

Пандемия коронавируса показала, насколько важна профессия учителя, которые следом за врачами оказались на передовой, заявили опрошенные РИА Новости накануне Дня РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:01

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сн_образование

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса показала, насколько важна профессия учителя, которые следом за врачами оказались на передовой, заявили опрошенные РИА Новости накануне Дня учителя эксперты, отметив, что не нужно забывать, что школа и учитель это не что-то само собой разумеющееся.Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> о положении учителей 1966 года – первый международный документ о правовом статусе работников образования.Как сообщается на сайте ЮНЕСКО, праздничные мероприятия в честь Всемирного дня учителя в 2020 году посвящены теме: "Учителя: ведущая роль в условиях кризиса и переосмысление будущего". Этот день призван отметить заслуги учителей по всему миру, подвести итоги и привлечь внимание к голосу учителей, которые находятся в центре усилий, направленных на достижение всемирной цели никого не оставить забытым в сфере образования.Он также отметил, что учитель обязан и должен отвечать на вызов времени, а вызов коронавируса - "это не последняя история", потому что появятся новые факторы, другие патогены.Ямбург добавил, что поддерживает заявленную ЮНЕСКО тему. К нему присоединилась и доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Московского государственного психолого-педагогического университета Наталия Толстых.Она также добавила, что во время пандемии оказалось, что выглядящая в глазах людей как "переферийная" профессия учителя, важна и необходима, что без менеджеров высокого уровня, наверное, и можно обойтись, "а без учителей и врачей все, мы перестаём развиваться, гибнем сразу".Толстых считает, что мнение о том, что в учителя идут те, кого не взяли в какое-то место получше, - это "никуда не годящаяся постановка вопроса".Она также напомнила, что были времена, когда профессия учителя ценились больше, в том числе, и с точки зрения зарплаты.По ее мнению, необходимо больше говорить о проблемах учителей, привлекать к ним внимание.

https://ria.ru/20201005/uchitel-1578203561.html

https://ria.ru/20201004/uchitel-1578177340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, юнеско, общество