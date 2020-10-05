https://ria.ru/20201005/trevoga-1578216358.html

В Степанакерте первый раз за день включили сирену воздушной тревоги

Сирену воздушной тревоги первый раз за день включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:49

2020-10-05T12:49

2020-10-05T15:56

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Сирену воздушной тревоги первый раз за день включили в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерте</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.В понедельник сирену включили впервые, несмотря на то, что утром по городу было нанесено не менее 30 артиллерийский ударов. Она звучала около полутора часов, что может означать появление в небе над столицей <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">НКР</a> беспилотников. Кроме того, очевидцы утверждают, что во время взрывов видели над городом самолеты, однако официальной информации об этом пока нет.В результате обстрелов пострадали частные жилые дома в районе станции МЧС и ремонтной технической базы, жители укрываются у соседей, в том числе в подвалах, либо пытаются покинуть город. Жители некоторых районов города сообщают, что у них дома нет электричества и газа.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201005/udary-1578220692.html

https://ria.ru/20201005/stepanakert-1578207197.html

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нагорный карабах

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Воздушная тревога в Степанкерте В Степанакерте снова взрывы и воздушная тревога 2020-10-05T12:49 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире