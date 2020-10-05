https://ria.ru/20201005/tramp-1578320455.html
Заразившийся коронавирусом Трамп рассказал о своем самочувствии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что покинет военный госпиталь, где он лечился от коронавируса, в понедельник в 18.30 местному времени (1.30 мск вторника). РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T21:47
2020-10-05T21:47
2020-10-05T21:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил, что покинет военный госпиталь, где он лечился от коронавируса, в понедельник в 18.30 местному времени (1.30 мск вторника).Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a>, где обычно проходит регулярный медосмотр.Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала ABC News, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.С утра в понедельник Трамп впервые за последние дни опубликовал большое количество сообщений в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> – около 20 штук.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/trump-1578198424.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире