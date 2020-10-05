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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/tramp-1578251086.html
Трамп готов вернуться из госпиталя в Белый дом
Президент США Дональд Трамп готов вернуться к нормальному рабочему графику, заявил в понедельник руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:47
2020-10-05T15:47
распространение нового коронавируса
дональд трамп
администрация президента сша
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> готов вернуться к нормальному рабочему графику, заявил в понедельник руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус."Говорил с президентом этим утром. Он продолжил поправляться ночью и готов вернуться к нормальному рабочему графику… Мы по-прежнему оптимистичны по поводу того, что он сможет вернуться в Белый дом сегодня", - приводит его слова телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.В понедельник утром состоится встреча Трампа с врачами, где будет проведена оценка динамики его состояния, добавил он.Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a>, где он обычно проходит регулярный медосмотр. Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала ABC News, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.С утра в понедельник Трамп впервые за последние дни <a href="https://ria.ru/20201005/tramp-1578244099.html" target="_blank">опубликовал</a> большое количество сообщений в Twitter – 18 штук.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198588.html
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дональд трамп, администрация президента сша, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп готов вернуться из госпиталя в Белый дом

15:47 05.10.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп направляется в военный госпиталь
Дональд Трамп направляется в военный госпиталь - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов вернуться к нормальному рабочему графику, заявил в понедельник руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус.
"Говорил с президентом этим утром. Он продолжил поправляться ночью и готов вернуться к нормальному рабочему графику… Мы по-прежнему оптимистичны по поводу того, что он сможет вернуться в Белый дом сегодня", - приводит его слова телеканал Fox News.
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В понедельник утром состоится встреча Трампа с врачами, где будет проведена оценка динамики его состояния, добавил он.
Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где он обычно проходит регулярный медосмотр. Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала ABC News, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.
С утра в понедельник Трамп впервые за последние дни опубликовал большое количество сообщений в Twitter – 18 штук.
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампАдминистрация президента СШАВашингтон (город)СШАВ мире
 
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