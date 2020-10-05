https://ria.ru/20201005/tramp-1578251086.html

Трамп готов вернуться из госпиталя в Белый дом

Президент США Дональд Трамп готов вернуться к нормальному рабочему графику, заявил в понедельник руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:47

2020-10-05T15:47

2020-10-05T15:47

распространение нового коронавируса

дональд трамп

администрация президента сша

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> готов вернуться к нормальному рабочему графику, заявил в понедельник руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус."Говорил с президентом этим утром. Он продолжил поправляться ночью и готов вернуться к нормальному рабочему графику… Мы по-прежнему оптимистичны по поводу того, что он сможет вернуться в Белый дом сегодня", - приводит его слова телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.В понедельник утром состоится встреча Трампа с врачами, где будет проведена оценка динамики его состояния, добавил он.Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a>, где он обычно проходит регулярный медосмотр. Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала ABC News, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.С утра в понедельник Трамп впервые за последние дни <a href="https://ria.ru/20201005/tramp-1578244099.html" target="_blank">опубликовал</a> большое количество сообщений в Twitter – 18 штук.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198588.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, администрация президента сша, вашингтон (город), сша, в мире