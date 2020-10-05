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Трамп впервые с начала болезни начал день с 18 сообщений в Twitter
Президент США Дональд Трамп впервые с начала заболевания коронавирусом начал в понедельник активно писать в Twitter. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:17
2020-10-05T15:24
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> впервые с начала заболевания коронавирусом начал в понедельник активно писать в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a>.С утра он опубликовал 18 сообщений менее чем за час.Они был посвящены рынку акций, налогам, призывам к голосованию, а большая часть состояла из коротких лозунгов, таких как "Космические силы. Голосуйте!", "Религиозные свободы. Голосуйте!", "Закон и порядок. Голосуйте!".Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a>, где он обычно проходит регулярный медосмотр.Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/zdorove-1578201665.html
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп впервые с начала болезни начал день с 18 сообщений в Twitter

15:17 05.10.2020 (обновлено: 15:24 05.10.2020)
 
© AP Photo / Matt YorkПрезидент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / Matt York
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые с начала заболевания коронавирусом начал в понедельник активно писать в Twitter.
С утра он опубликовал 18 сообщений менее чем за час.
Они был посвящены рынку акций, налогам, призывам к голосованию, а большая часть состояла из коротких лозунгов, таких как "Космические силы. Голосуйте!", "Религиозные свободы. Голосуйте!", "Закон и порядок. Голосуйте!".
Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где он обычно проходит регулярный медосмотр.
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 08:02
"Не говори никому". WSJ: Трамп утаил результаты первого теста на COVID
Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала ABC News, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.
 
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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