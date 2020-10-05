https://ria.ru/20201005/tramp-1578244099.html

Трамп впервые с начала болезни начал день с 18 сообщений в Twitter

Президент США Дональд Трамп впервые с начала заболевания коронавирусом начал в понедельник активно писать в Twitter. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:17

2020-10-05T15:17

2020-10-05T15:24

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> впервые с начала заболевания коронавирусом начал в понедельник активно писать в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a>.С утра он опубликовал 18 сообщений менее чем за час.Они был посвящены рынку акций, налогам, призывам к голосованию, а большая часть состояла из коротких лозунгов, таких как "Космические силы. Голосуйте!", "Религиозные свободы. Голосуйте!", "Закон и порядок. Голосуйте!".Трампа 2 октября госпитализировали с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a>, где он обычно проходит регулярный медосмотр.Там ему начали давать экспериментальный препарат ремдисивир, до того, по сообщениям телеканала <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>, в Белом доме ему дали кислород, так как у президента были проблемы с дыханием. В воскресенье врачи сообщили об улучшении состояния Трампа и о планах выписать его в понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/zdorove-1578201665.html

вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире