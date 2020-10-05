https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

Самоубийство как теракт

В пятницу перед зданием ГУ МВД России по Нижегородской области покончила с жизнью Ирина Мурахтаева, больше известная под псевдонимом Славина, главный редактор... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:00

2020-10-05T08:00

2020-10-05T09:54

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

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мнение - авторы

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В пятницу перед зданием ГУ МВД России по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> покончила с жизнью Ирина Мурахтаева, больше известная под псевдонимом Славина, главный редактор регионального сетевого издания KozaPress. Последний ее пост в фейсбуке представляет собой предсмертную записку, в которой она просит винить в своей смерти <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российскую Федерацию</a>.За день до этого дома у Славиной прошел обыск в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности нежелательной организации. Главным его фигурантом является нижегородский бизнесмен, оппозиционный активист и <a href="https://ria.ru/20190524/1554892736.html" target="_blank">руководитель</a> местного отделения "церкви летающего макаронного монстра" Михаил Иосилевич, которого <a href="https://ria.ru/20170427/1493231785.html" target="_blank">подозревают</a> в сотрудничестве с "<a href="http://ria.ru/organization_Otkrytaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Открытой Россией</a>" <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_KHodorkovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ходорковского</a>. Политический эффект фатального шага Славиной — а самоубийство по политическим мотивам всегда таковой предполагает — оказался смазан другим ее сообщением. Больше года назад, летом 2019-го, она написала там же, в фейсбуке: "Интересно, а если я устрою акт самосожжения возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю), это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему или моя жертва будет бессмысленна?" В результате вместо обличения тираническо-античеловеческой сущности российского государства возникает печальный образ неуравновешенной женщины с давними суицидальными наклонностями, не получившей помощи, в которой она нуждалась и которая, будучи оказанной вовремя, возможно, предотвратила бы трагический исход.Мы живем в мире, во всяком случае в той его части, где политическое насилие, направленное как на других, так и на себя, потеряло большую часть эффективности. Собственно, сама погибшая женщина это явно ощущала, задумываясь о возможной бессмысленности своей "жертвы".Всю человеческую историю политика и насилие неизменно шли рука об руку. Применение государством жестоких репрессий против тех, кого оно считало противниками и угрозой для себя, на протяжении тысячелетий было само собой разумеющимся. В ответ же оно получало встречное насилие со стороны тех, кто принимал решение бороться со сложившейся системой, видя в ней корень творящегося вокруг зла.К счастью, эта многовековая кровавая баня политических убийств, пыток, терактов, казней и самоубийств постепенно стала затихать, чтобы за последние десятилетия в значительной части мира прийти к нынешнему положению дел, при котором жестокость как часть политического процесса считается неприемлемой абсолютным большинством людей.Разумеется, любое государство по-прежнему использует имеющийся в его распоряжении репрессивный аппарат. Вопрос в суровости принимаемых им мер и их адекватности проблемам, с которыми они призваны бороться.Информационная же прозрачность мира позволяет любому убедиться, что российская политика в данном направлении отличается подчеркнутой мягкостью, на фоне которой западные страны выглядят прямо-таки озверевшими в своей жестокости. Инстаграм-репортажи участников отечественных несанкционированных мероприятий из автозаков служат тому регулярным подтверждением.Исключением являются разве что попытки использовать насильственные методы — к терроризму российское государство на самом деле абсолютно беспощадно, что, в свою очередь, получает полную поддержку со стороны общества.В результате российская антигосударственная оппозиция упирается в свою главную проблему. Она является духовной наследницей революционного подполья времен <a href="http://ria.ru/location_Rossijjskaja_imperija/" target="_blank" data-auto="true">Российской империи</a> и антисоветского диссидентства — и мыслит в той же логике, где лучших, самых прогрессивных и светлых людей страны беспощадно убивает извечная русская деспотия.Вот только убедительных подтверждений тому в реальности явно не хватает. В адрес оппозиционных активистов и блогеров отечественный левиафан ограничивается по преимуществу административными протоколами да штрафами, и надо очень сильно постараться — например, сопротивлением полиции — чтобы заработать себе пару лет колонии общего режима. К тому же большинство оппозиционеров — типичные представители современного мира, любящие бытовой комфорт, прикольные движухи (привет пастафарианцам!) и капучино на вынос. По-настоящему приносить себя в жертву, как это массово делали революционеры прошлого, желающих в этой среде откровенно маловато.Зато те немногочисленные, что все-таки имеются, являются для своих соратников ценным ресурсом — именно ресурсом для использования, поскольку дееспособность и трезвость суждений этих людей раз за разом оказываются под вопросом.Таким был 17-летний подросток, подорвавший себя в архангельском УФСБ в 2018-м. Кстати, многие ли из пламенных борцов с режимом вспомнят его имя без консультации с "Яндексом"?Такой была Ирина Славина, из смерти которой ее ближайшее окружение мгновенно организовало политический перфоманс. Уже понятно, что эти люди ничего не сделали, чтобы помочь склонной к суициду женщине. Однако возникает вопрос о роли, которую они сыграли в том, что она совершила фатальный шаг.Наша страна прошла огромный путь, останавливая исторический маховик насилия и жестокости. Российское общество и государство учатся быть терпимее, добрее и гуманнее друг к другу. Безусловно, можно найти примеры того, что этот процесс идет не гладко. Но общественно-политическая атмосфера в России на самом деле разительно изменилась на глазах.И только принципиальные оппозиционеры-антигосударственники продолжают упорно призывать к жизни столь милые их сердцу времена дыб, эшафотов и массовых расстрелов. И раз уж государство само не делает то, о чем им мечтается, они превращают своих душевно неблагополучных единомышленников в смертников, чья гибель должна послужить "делу революции".Кстати, именно тут стоит искать причины, по которым все эти люди для российского общества остаются маргинальной и категорически неприемлемой политической силой.

https://ria.ru/20201004/zhurnalistka-1578168588.html

Соловей Серверный Когда российских журналистов убили на Донбассе что то СПЧ ни слова не сказали им было всё равно а теперь завыли все "правозащитники"... Может тогда стоит писать про всех кто кончает жизнь самоубийством а не только про неё?... С чего для неё такое внимания 99.9% про ней и знать то не знали.. 42

Владимир Пташкин Вот только не надо России "светлого будущего". Два раза в 20-м веке народ поверил обещаниям борцам за оное, а получил погром страны, нищету и разруху. 25

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2020

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, авторы, мнение - авторы