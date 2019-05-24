Нижегородец объяснил, зачем сделал фото на права с дуршлагом на голове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, сфотографировавшийся на водительские права с дуршлагом на голове, заявил, что сделал это, чтобы подчеркнуть абсурдность того, что религиозные взгляды поставлены выше логики.

Как сообщается на сайте нижегородского Храма Летающего макаронного монстра (пародийная религия пастафарианство), вискарий храма Михаил Иосилевич 22 мая получил водительские права в ГИБДД Нижнего Новгорода, на которых он сфотографирован с дуршлагом на голове. В пресс-службе регионального управления МВД РИА Новости заявили, что у них не было "формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм ЛММ – это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора".

"Я не ожидал ковровую дорожку, шампанское и толпы поклонников в ГИБДД. Но и особого злого противодействия не встретил", - рассказал Иоселевич в своем видеообращении на странице Храма летающего макаронного монстра в социальной сети "ВКонтакте" о получении водительских прав с оригинальным фотоснимком.

Он рассказал, что сотрудники ГИБДД отправили его за оригиналом документа о регистрации Храма Летающего макаронного монстра в региональном минюсте, после чего возражений больше не было.

Иоселевич заявил, что своим поступком не выступает против православия или другой религии, а лишь хочет показать абсурдность ситуации.