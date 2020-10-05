https://ria.ru/20201005/taymyr-1578201962.html

Компания-собственник уточнила объем разлившегося на Таймыре горючего

Представители компании "Энергия", чье топливо разлилось при перекачке сырой нефти в районе села Хатанга на Таймыре, сообщили, что, по предварительным расчетам,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T08:14

2020-10-05T08:14

2020-10-05T08:14

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

таймыр

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Представители компании "Энергия", чье топливо разлилось при перекачке сырой нефти в районе села Хатанга на <a href="http://ria.ru/location_Taymyr_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Таймыре</a>, сообщили, что, по предварительным расчетам, вылилось почти 0,6 тонны, сообщает пресс-служба Таймырского района.В конце сентября прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> сообщала о начале проверки инцидента с попаданием на почву и в реку Хатанга сырой нефти. Надзорное ведомство говорило о почти тонне разлившегося горючего. По данным властей Таймыра, на месте разлива нефти под Хатангой ввели режим ЧС. Как отмечала пресс-служба, в ночь на 27 сентября шла перекачка сырой нефти для нужд ООО "Энергия" с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов в трех километрах ниже села Хатанга. При ухудшении погоды перекачка была приостановлена, краны на танкере и на трубопроводе были перекрыты. Однако из-за штормового ветра произошел излом трубопровода на песчаном берегу в 20-30 метрах от берега, и сырая нефть вылилась на берег. В пресс-службе района заявили, что нефть не попала в реку.Как указывают районные власти, количество разлитого горючего назвали на заседании межведомственной комиссии, в которой участвовали представители органов местного самоуправления, компании "Энергия", Хатангского морского торгового порта, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, прокуратуры, <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>, министерства экологии."ООО "Энергия" предоставила информацию о количестве разлитого топлива. По расчетам организации, "потери" составили ориентировочно 0,563 тонны. Пораженные участки территории обработаны сорбентом, выставлен дежурный пост для контроля за ситуацией, за период работ израсходовано 105 кг сорбента, запасы имеются. В зависимости от ситуации возможно привлечение дополнительных сил и средств", - говорится в сообщении.По данным властей Таймыра, <a href="https://ria.ru/20200930/chs-1577998402.html" target="_blank">режим чрезвычайной ситуации</a> в связи с ликвидацией последствий ЧП с сырой нефтью в селе Хатанга снят. "Всего с начала работ собрано и вывезено на место временного хранения 102 бочки водно-топливной смеси и грязи. Трубопровод раскачан и готов к разбору. Сотрудником Норильского отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора взято 10 проб грунта в районе розлива и четыре пробы воды в реке Хатанга", - сообщает пресс-служба.Межведомственная комиссия решила продолжить работы по ликвидации остатков нефтепродуктов на берегу реки Хатанга, организовать работы на площади 300 "квадратов". Работы по ликвидации будут продолжены до получения результатов анализов собранных проб.

таймыр

красноярский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр, красноярский край, происшествия