https://ria.ru/20200930/chs-1577998402.html

В месте разлива нефти на Таймыре ввели режим ЧС

Власти Таймыра после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС,... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T13:48

2020-09-30T13:48

2020-09-30T13:48

новости - экология

таймыр

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Taymyr_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Таймыра</a> после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС, сообщает пресс-служба Таймырского района.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> сообщила, что в связи с инцидентом, в результате которого на почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти, начата проверка."Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера... введен... Для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива", - говорится в сообщении.Для установления причины и источника аварии, а также для определения размера причиненного ущерба группа ответственных лиц из числа сотрудников управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района и прокуратуры в четверг вылетит в Хатангу.

https://ria.ru/20200712/1574236399.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, таймыр, красноярский край, происшествия