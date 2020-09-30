https://ria.ru/20200930/chs-1577998402.html
В месте разлива нефти на Таймыре ввели режим ЧС
Власти Таймыра после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:48
2020-09-30T13:48
2020-09-30T13:48
новости - экология
таймыр
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/20202/69/202026914_0:156:2048:1308_1400x0_80_0_0_4575e9cb0213365688c3dab3e833fc95.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Taymyr_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Таймыра</a> после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС, сообщает пресс-служба Таймырского района.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> сообщила, что в связи с инцидентом, в результате которого на почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти, начата проверка."Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера... введен... Для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива", - говорится в сообщении.Для установления причины и источника аварии, а также для определения размера причиненного ущерба группа ответственных лиц из числа сотрудников управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района и прокуратуры в четверг вылетит в Хатангу.
https://ria.ru/20200712/1574236399.html
таймыр
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/20202/69/202026914_48:0:2000:1464_1400x0_80_0_0_ff991a7f5394c003947029af60253006.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, таймыр, красноярский край, происшествия