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В месте разлива нефти на Таймыре ввели режим ЧС
Власти Таймыра после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС,... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T13:48
2020-09-30T13:48
новости - экология
таймыр
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Taymyr_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Таймыра</a> после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС, сообщает пресс-служба Таймырского района.Ранее прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> сообщила, что в связи с инцидентом, в результате которого на почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти, начата проверка."Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера... введен... Для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива", - говорится в сообщении.Для установления причины и источника аварии, а также для определения размера причиненного ущерба группа ответственных лиц из числа сотрудников управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района и прокуратуры в четверг вылетит в Хатангу.
https://ria.ru/20200712/1574236399.html
таймыр
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новости - экология, таймыр, красноярский край, происшествия

В месте разлива нефти на Таймыре ввели режим ЧС

13:48 30.09.2020
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Иван Руднев
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Власти Таймыра после инцидента с разливом нефти при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода объявили на территории разлива топлива режим ЧС, сообщает пресс-служба Таймырского района.
Ранее прокуратура Красноярского края сообщила, что в связи с инцидентом, в результате которого на почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти, начата проверка.
"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера... введен... Для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива", - говорится в сообщении.
Для установления причины и источника аварии, а также для определения размера причиненного ущерба группа ответственных лиц из числа сотрудников управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района и прокуратуры в четверг вылетит в Хатангу.
Полуостров Таймыр - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
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Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
 
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Новости - ЭкологияТаймырКрасноярский крайПроисшествия
 
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