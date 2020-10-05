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https://ria.ru/20201005/tailand-1578222330.html
В Таиланде женщина умерла, отравившись мясом краба мечехвоста
На Пхукете местная жительница съела жареное мясо краба и умерла от отравления, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:37
2020-10-05T15:37
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>На Пхукете местная жительница съела жареное мясо краба и умерла от отравления, <a href="https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1996879/woman-dies-after-eating-horseshoe-crab" target="_blank">сообщает</a> Bangkok Post.64-летняя Сомджай Кингвонгса рассказала, что в воскресенье утром она и ее 46-летняя дочь Вантхана Пхутчо пошли собирать моллюсков в мангровом лесу на севере острова. Также они поймали трех подковообразных крабов мечехвостов.Вантхана пожарила и съела одного из них. Вскоре ей стало нехорошо, она жаловалась на головную боль и не могла нормально ходить.По пути в больницу ее состояние ухудшилось, мать вызвала службу экстренной медпомощи. К моменту приезда врачей Вантхана была без сознания, медики пытались спасти ее, делали искусственное дыхание, но вскоре пострадавшая умерла.Патологоанатомы подтвердили, что смерть наступила из-за отравления крабовым мясом.Сон Вонгсала, эксперт по морской фауне, рассказал изданию, что мясо мангрового подковообразного краба может быть ядовито, его нельзя есть.
https://ria.ru/20191026/1560156397.html
пхукет (остров)
таиланд
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РИА Новости
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Новости
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

В Таиланде женщина умерла, отравившись мясом краба мечехвоста

15:37 05.10.2020
 
© Pixabay / 昕 沈Блюдо из морепродуктов
Блюдо из морепродуктов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Pixabay / 昕 沈
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. На Пхукете местная жительница съела жареное мясо краба и умерла от отравления, сообщает Bangkok Post.
64-летняя Сомджай Кингвонгса рассказала, что в воскресенье утром она и ее 46-летняя дочь Вантхана Пхутчо пошли собирать моллюсков в мангровом лесу на севере острова. Также они поймали трех подковообразных крабов мечехвостов.
Вантхана пожарила и съела одного из них. Вскоре ей стало нехорошо, она жаловалась на головную боль и не могла нормально ходить.
По пути в больницу ее состояние ухудшилось, мать вызвала службу экстренной медпомощи. К моменту приезда врачей Вантхана была без сознания, медики пытались спасти ее, делали искусственное дыхание, но вскоре пострадавшая умерла.
Патологоанатомы подтвердили, что смерть наступила из-за отравления крабовым мясом.
Сон Вонгсала, эксперт по морской фауне, рассказал изданию, что мясо мангрового подковообразного краба может быть ядовито, его нельзя есть.
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