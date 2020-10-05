https://ria.ru/20201005/svadba-1578214235.html
Жена Бибера показала редкие фото со своей свадьбы
Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию архивных фотографий со свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:27
2020-10-05T12:27
2020-10-05T12:27
шоубиз
джастин бибер
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию архивных фотографий со свадьбы с канадским певцом <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастином Бибером</a>. Поклонники знаменитостей пришли в восторг от снимков.В кадре звездная пара позирует в торжественных нарядах: Хейли – в обтягивающем белом платье с длинным кружевным шлейфом, а Джастин – в черном смокинге с бабочкой."1 год назад у нас была самая лучшая свадьба. Жаль, что я не могу прожить этот день снова и снова", — написала модель под фотографиями в социальной сети.Снимки вызвали волну комплиментов со стороны поклонников звезды:— Это и есть любовь! С юбилеем!— Какой невероятный день!— Так романтично!— Это мечта!— Вы совершенство!Отметим, что Хейли и Джастин Бибер заключили брак еще 30 сентября 2018 года. <a href="https://ria.ru/20191001/1559316704.html" target="_blank">Празднование</a> события состоялось ровно через год.
https://ria.ru/20200922/supermodel-1577623945.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джастин бибер
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию архивных фотографий со свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером
. Поклонники знаменитостей пришли в восторг от снимков.
В кадре звездная пара позирует в торжественных нарядах: Хейли – в обтягивающем белом платье с длинным кружевным шлейфом, а Джастин – в черном смокинге с бабочкой.
"1 год назад у нас была самая лучшая свадьба. Жаль, что я не могу прожить этот день снова и снова", — написала модель под фотографиями в социальной сети.
Снимки вызвали волну комплиментов со стороны поклонников звезды:
— Это и есть любовь! С юбилеем!
— Какой невероятный день!
Отметим, что Хейли и Джастин Бибер заключили брак еще 30 сентября 2018 года. Празднование
события состоялось ровно через год.