https://ria.ru/20201005/svadba-1578214235.html

Жена Бибера показала редкие фото со своей свадьбы

Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию архивных фотографий со свадьбы с канадским певцом Джастином Бибером... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:27

2020-10-05T12:27

2020-10-05T12:27

шоубиз

джастин бибер

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Американская супермодель Хейли Бибер опубликовала на своей странице в Instagram серию архивных фотографий со свадьбы с канадским певцом <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастином Бибером</a>. Поклонники знаменитостей пришли в восторг от снимков.В кадре звездная пара позирует в торжественных нарядах: Хейли – в обтягивающем белом платье с длинным кружевным шлейфом, а Джастин – в черном смокинге с бабочкой."1 год назад у нас была самая лучшая свадьба. Жаль, что я не могу прожить этот день снова и снова", — написала модель под фотографиями в социальной сети.Снимки вызвали волну комплиментов со стороны поклонников звезды:— Это и есть любовь! С юбилеем!— Какой невероятный день!— Так романтично!— Это мечта!— Вы совершенство!Отметим, что Хейли и Джастин Бибер заключили брак еще 30 сентября 2018 года. <a href="https://ria.ru/20191001/1559316704.html" target="_blank">Празднование</a> события состоялось ровно через год.

https://ria.ru/20200922/supermodel-1577623945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джастин бибер