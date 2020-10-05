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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/stepanakert-1578209623.html
В центре Степанакерта вновь прогремели взрывы
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте прогремела очередная серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:15
2020-10-05T14:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости.</strong> В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерте</a> прогремела очередная серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Судя по звуку, снаряды упали близко к центру города.Два часа назад по Степанакерту нанесли около 20 артиллерийских ударов. Взрывы раздавались близко к центру города, в числе прочего использовали снаряды РСЗО. Как заявляли в Министерстве иностранных дела НКР, "ВС Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности".Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в сотрясаемом взрывами городе закрыли практически все магазины — и промтоваров, и продуктовые. Местным и приезжим журналистам приходится искать место, где можно купить сигареты, консервы или даже хлеб. Информацией о том, открыта ли та или иная точка, обмениваются как паролями.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.Помимо этого, Макрон сообщил, что в непризнанную республику направились боевики из <u><a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a></u>. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе". Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призвали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578201852.html
https://ria.ru/20201005/aliev-1578199189.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578122159.html
https://ria.ru/20201005/stepanakert-1578207197.html
Таки где армянская доблесть и азербайджанская удаль?)))))))))
119
Путину на Эрдогана, Алиева и Пашиняна вместе взятых плевать! Рубите там друг друга. Мы посмотрим. Вы Россию предали, вот и сами решайте свои проблемы. Больше вам никто помогать не стремится.
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нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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Последствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте
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обсе, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В центре Степанакерта вновь прогремели взрывы

11:15 05.10.2020 (обновлено: 14:12 05.10.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости. В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте прогремела очередная серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по звуку, снаряды упали близко к центру города.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Два часа назад по Степанакерту нанесли около 20 артиллерийских ударов. Взрывы раздавались близко к центру города, в числе прочего использовали снаряды РСЗО. Как заявляли в Министерстве иностранных дела НКР, "ВС Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в сотрясаемом взрывами городе закрыли практически все магазины — и промтоваров, и продуктовые. Местным и приезжим журналистам приходится искать место, где можно купить сигареты, консервы или даже хлеб. Информацией о том, открыта ли та или иная точка, обмениваются как паролями.
Автомобили, поврежденные в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 08:07Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Большая часть иностранных журналистов покинула Степанакерт
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 02:42Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев заявил о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
2 октября, 17:24Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Помимо этого, Макрон сообщил, что в непризнанную республику направились боевики из Сирии. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".
Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призвали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.
Ремонтная база в Степанакерте, пострадавшая от обстрелов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 10:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ереван заявил, что Степанакерт обстреливают из турецких РЗСО
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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