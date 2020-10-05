В центре Степанакерта вновь прогремели взрывы
11:15 05.10.2020 (обновлено: 14:12 05.10.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости. В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте прогремела очередная серия взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Судя по звуку, снаряды упали близко к центру города.
Два часа назад по Степанакерту нанесли около 20 артиллерийских ударов. Взрывы раздавались близко к центру города, в числе прочего использовали снаряды РСЗО. Как заявляли в Министерстве иностранных дела НКР, "ВС Азербайджана наносят по Степанакерту ракетные удары высокой интенсивности".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в сотрясаемом взрывами городе закрыли практически все магазины — и промтоваров, и продуктовые. Местным и приезжим журналистам приходится искать место, где можно купить сигареты, консервы или даже хлеб. Информацией о том, открыта ли та или иная точка, обмениваются как паролями.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
Помимо этого, Макрон сообщил, что в непризнанную республику направились боевики из Сирии. По его словам, члены "джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе".
Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва озабочена информацией о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, в Карабах. Российские власти призвали глав заинтересованных государств принять меры и не допустить участия иностранных террористов и наемников в конфликте, а также незамедлительно вывести их из региона.