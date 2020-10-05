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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/stepanakert-1578200133.html
Минобороны Армении показало видео обстрела Степанакерта
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T05:06
2020-10-05T08:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Пресс-секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опубликовала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/videos/3299876863381784" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> видео ударов по столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Степанакерту.В ролике видны удары по городу, перед этим слышен звук воздушной тревоги. Во второй части видео показаны последствия удара: искореженные гражданские машины, разрушенные жилые дома, воронки от разорвавшихся снарядов.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> 27 сентября заявили, что Армения нанесла удар по населенным пунктам на линии соприкосновения в Карабахе. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, непризнанная Нагорно-Карабахская республика "подверглась воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Армения и непризнанная республика объявили военное положение и мобилизацию. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> утвердил введение комендантского часа в стране, а также военного положения в ряде городов и регионов республики. Кроме того, глава государства объявил о частичной мобилизации.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе боев в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578198667.html
https://ria.ru/20201004/matagis-1578189670.html
Риа новости вы однобоко освещаете события, показываете видео только министерства армянии, а от министерства азербайджана не поазываете
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении показало видео обстрела Степанакерта

05:06 05.10.2020 (обновлено: 08:48 05.10.2020)
 
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.
В ролике видны удары по городу, перед этим слышен звук воздушной тревоги. Во второй части видео показаны последствия удара: искореженные гражданские машины, разрушенные жилые дома, воронки от разорвавшихся снарядов.
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Армения и непризнанная республика объявили военное положение и мобилизацию. Президент Азербайджана утвердил введение комендантского часа в стране, а также военного положения в ряде городов и регионов республики. Кроме того, глава государства объявил о частичной мобилизации.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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