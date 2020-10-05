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https://ria.ru/20201005/shkoly-1578224224.html
Московские школы не получали указаний о переходе на дистанционку
Указания о переводе учеников на дистанционное обучение пока не поступали, сообщили РИА Новости в нескольких столичных школах. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:54
2020-10-05T14:15
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Указания о переводе учеников на дистанционное обучение пока не поступали, сообщили РИА Новости в нескольких столичных школах.Ранее в СМИ появилась информация, что столичные школы могут перевести на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.Сразу в нескольких школах отметили, что пока известно только о двухнедельных каникулах, которые завершатся 18 октября.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев коронавируса, сообщил, что увеличилась продолжительность осенних каникул до двух недель и проводятся они одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. В период каникул дистанционных занятий не будет. При этом детям рекомендуется провести каникулярное время дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк. Кроме того, мэр отметил, что возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Московские школы не получали указаний о переходе на дистанционку

13:54 05.10.2020 (обновлено: 14:15 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Указания о переводе учеников на дистанционное обучение пока не поступали, сообщили РИА Новости в нескольких столичных школах.
Ранее в СМИ появилась информация, что столичные школы могут перевести на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
"Нам пока ничего не присылали. Как только что-то будет известно, классные руководители сразу сообщат родителям", - рассказал один из собеседников собеседник агентства.
Сразу в нескольких школах отметили, что пока известно только о двухнедельных каникулах, которые завершатся 18 октября.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев коронавируса, сообщил, что увеличилась продолжительность осенних каникул до двух недель и проводятся они одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. В период каникул дистанционных занятий не будет. При этом детям рекомендуется провести каникулярное время дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк. Кроме того, мэр отметил, что возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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