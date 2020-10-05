https://ria.ru/20201005/shkoly-1578224224.html

Московские школы не получали указаний о переходе на дистанционку

Указания о переводе учеников на дистанционное обучение пока не поступали, сообщили РИА Новости в нескольких столичных школах. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:54

2020-10-05T13:54

2020-10-05T14:15

социальный навигатор

сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1400x0_80_0_0_f87858c98f1c1128e39d1de3d5dd5d88.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Указания о переводе учеников на дистанционное обучение пока не поступали, сообщили РИА Новости в нескольких столичных школах.Ранее в СМИ появилась информация, что столичные школы могут перевести на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.Сразу в нескольких школах отметили, что пока известно только о двухнедельных каникулах, которые завершатся 18 октября.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, ссылаясь на рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных случаев коронавируса, сообщил, что увеличилась продолжительность осенних каникул до двух недель и проводятся они одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. В период каникул дистанционных занятий не будет. При этом детям рекомендуется провести каникулярное время дома или на даче, а выходить гулять только во двор или ближайший парк. Кроме того, мэр отметил, что возврат московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/ogranicheniya-1578220934.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество