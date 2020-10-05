https://ria.ru/20201005/shkoly-1578217549.html
Минпросвещения опровергло публикации о переходе школ на дистанционку
Данные о переводе столичных школ на дистанционное обучение, о чем написали некоторые СМИ, недостоверны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:57
2020-10-05T12:57
2020-10-05T20:37
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Данные о переводе столичных школ на дистанционное обучение, о чем написали некоторые СМИ, недостоверны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства просвещения.В ведомстве отметили, что сейчас занятия приостановлены в 0,3% российских школ, но это точечные меры."Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало", — подчеркивается в сообщении.В министерстве также сказали, что ежедневно мониторят ситуацию на местах, и призвали средства массовой информации тщательно проверять информацию от источников.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, более миллиона пациентов погибли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия на четвертой строчке.С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html
Роман Крашенинников
Дети - главный источник распространения коронавирусной инфекции. Они чаще и более тесно контактируют с другими людьми, и как правило, не имеют симптоматику. Потом они заражают своих родителей. Удивительно почему вообще школы открыли. У нас было 3 месяца, чтобы организовать дистанционное обучение на должном уровне, создать стандартизированные видеоуроки профессиональными преподавателями в Москве, и распространить их вместе с системой автоматизированного тестирования по регионам. Затем возложить на преподавателей на местах контролирующую и консультирующую функции. Чтобы не снижая качество обучения провести все противоэпидемиологические мероприятия без существенного ущерба экономике. Вместо этого, все понадеялись, что пандемия закончилась, и делать им ничего не нужно. Теперь же мы пришли к тому, что введение новых ограничительных мер неизбежно - это лишь вопрос времени, когда показатель суточной заболеваемости достигнет необходимых для этого значений.
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Арсений Новиков
Дыма без огня не бывает.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Данные о переводе столичных школ на дистанционное обучение, о чем написали некоторые СМИ, недостоверны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства просвещения.
"Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что сейчас занятия приостановлены в 0,3% российских школ, но это точечные меры.
"Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало", — подчеркивается в сообщении.
В министерстве также сказали, что ежедневно мониторят ситуацию на местах, и призвали средства массовой информации тщательно проверять информацию от источников.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, более миллиона пациентов погибли. Больше всего заболевших в США
, Россия на четвертой строчке.
С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.