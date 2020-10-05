https://ria.ru/20201005/shkoly-1578217549.html

Минпросвещения опровергло публикации о переходе школ на дистанционку

Данные о переводе столичных школ на дистанционное обучение, о чем написали некоторые СМИ, недостоверны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:57

2020-10-05T12:57

2020-10-05T20:37

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969436_0:74:3377:1974_1400x0_80_0_0_f7e67b7e6bf1e0c6c243fe7a8558a220.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Данные о переводе столичных школ на дистанционное обучение, о чем написали некоторые СМИ, недостоверны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства просвещения.В ведомстве отметили, что сейчас занятия приостановлены в 0,3% российских школ, но это точечные меры."Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало", — подчеркивается в сообщении.В министерстве также сказали, что ежедневно мониторят ситуацию на местах, и призвали средства массовой информации тщательно проверять информацию от источников.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, более миллиона пациентов погибли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия на четвертой строчке.С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201004/shkola-1578197609.html

Роман Крашенинников Дети - главный источник распространения коронавирусной инфекции. Они чаще и более тесно контактируют с другими людьми, и как правило, не имеют симптоматику. Потом они заражают своих родителей. Удивительно почему вообще школы открыли. У нас было 3 месяца, чтобы организовать дистанционное обучение на должном уровне, создать стандартизированные видеоуроки профессиональными преподавателями в Москве, и распространить их вместе с системой автоматизированного тестирования по регионам. Затем возложить на преподавателей на местах контролирующую и консультирующую функции. Чтобы не снижая качество обучения провести все противоэпидемиологические мероприятия без существенного ущерба экономике. Вместо этого, все понадеялись, что пандемия закончилась, и делать им ничего не нужно. Теперь же мы пришли к тому, что введение новых ограничительных мер неизбежно - это лишь вопрос времени, когда показатель суточной заболеваемости достигнет необходимых для этого значений. 365

Арсений Новиков Дыма без огня не бывает. 330

31

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество