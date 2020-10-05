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Треть школ Подмосковья ушла на каникулы
Треть школ Московской области ушли на каникулы с понедельника, 5 октября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:34
2020-10-05T12:35
социальный навигатор
сн_образование
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Треть школ <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> ушли на каникулы с понедельника, 5 октября, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Он отметил, что каждого ребёнка должны проверить при входе в школу. "Если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Треть школ Подмосковья ушла на каникулы

12:34 05.10.2020 (обновлено: 12:35 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Треть школ Московской области ушли на каникулы с понедельника, 5 октября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Все что касается учебных заведений: треть из них ушла на каникулы. На следующей неделе уходят на каникулы. Министру образования уделять ещё раз принципиально важное внимание (утреннему) фильтру", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".

Он отметил, что каждого ребёнка должны проверить при входе в школу. "Если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава", - добавил губернатор.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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