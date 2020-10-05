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Треть школ Подмосковья ушла на каникулы
Треть школ Московской области ушли на каникулы с понедельника, 5 октября, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:34
2020-10-05T12:34
2020-10-05T12:35
социальный навигатор
сн_образование
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Треть школ <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> ушли на каникулы с понедельника, 5 октября, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>.Он отметил, что каждого ребёнка должны проверить при входе в школу. "Если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава", - добавил губернатор.
2
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество