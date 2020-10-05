Треть школ Подмосковья ушла на каникулы

"Все что касается учебных заведений: треть из них ушла на каникулы. На следующей неделе уходят на каникулы. Министру образования уделять ещё раз принципиально важное внимание (утреннему) фильтру", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства в эфире телеканала "360".