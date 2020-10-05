https://ria.ru/20201005/semya-1578215815.html

Законопроект об изъятии детей опасен для семей, считают в РПЦ

Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, подготовлен в логике "презумпции виновности родителей" и уменьшает... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:44

2020-10-05T12:44

2020-10-05T12:48

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, подготовлен в логике "презумпции виновности родителей" и уменьшает возможность их правовой защиты от злоупотреблений органов опеки, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас ранее внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме, при этом решение должно приниматься в экстренном порядке, в течение 24 часов."Действительно бывают случаи злоупотреблений родителями, но это не значит, что все семьи априори должны стать заранее виновными в возможных нарушениях. Я бы назвал это "презумпцией виновности родителей". Именно такого рода логика присутствует в ряде положений закона № 986679-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказал священник Федор Лукьянов.Принятие этого законопроекта, считают в патриаршей комиссии, "повлечет серьезную опасность для российских семей".Согласно документу, лицам, которым стало известно об угрозе для жизни и здоровья ребенка, вменяется в обязанность сообщать об этом в органы опеки. Представитель Церкви обратил внимание на то, что сегодня у родителей есть возможность оспорить необоснованный отбор ребенка опекой в суде, и при наличии квалифицированной правовой помощи есть вероятность судебного пересмотра такого решения. В случае же экстренного принятия решения судами у родителей не будет практической возможности воспользоваться квалифицированной правовой помощью, отметил священник.Также, по его словам, в законопроекте "сохранена расплывчатая и на практике подверженная максимально широкому толкованию формулировка основания для отобрания ребенка в виде "угрозы его жизни и здоровью". "Фактически законопроект сохраняет возможности для злоупотреблений со стороны органов опеки и не увеличивает, а уменьшает уровень реальной правовой защиты семьи и прав родителей с детьми от злоупотреблений", - отметил собеседник агентства.Он также обратил внимание на то, что рабочая группа в Совете Федерации под руководством сенатора Елены Мизулиной со своей стороны подготовила пакет законопроектов, направленных на реальное решение проблемы отобрания детей у родителей. При этом инициативы готовились при широком участии экспертов просемейных общественных организаций, заметил Лукьянов.Данный пакет, по его словам, "предполагает принципиально иную модель защиты прав ребенка, оказавшегося в опасности, минимизирующую риски нарушения прав семьи и ее произвольного разрушения"."Нормы законопроекта обеспечивают серьезное усиление защиты семьи, брака, основополагающих прав родителей, в том числе защиту семьи от произвольного вмешательства в семейную жизнь. Закон устраняет сложившийся в системе российского права обвинительный уклон в отношении семьи, а также ситуацию, в которой защита детей от посягательств, имеющих уголовно-правовой характер, осуществляется посредством норм семейного права, а не норм права уголовно-процессуального", - сказал представитель РПЦ. Те же законодательные инициативы, которые угрожают целостности семьи, лишают родителей права воспитывать своих детей и ставят их "в зависимость от административного произвола", не должны "получать "зеленый свет" в парламенте, так как категорически не поддерживаются ни семьями, ни общественностью, ни родительским сообществом", подчеркнул глава патриаршей комиссии. "Наш патриарх призывает государство и общество следовать правилу "не навреди". Голос Церкви всегда звучит предупреждением и, подобно человеческой совести, напоминает нам, что семья - это ковчег нравственности и свободы человека. Семья призвана защищать общество и человеческую личность от нравственного распада", - заключил священник.На прошлой неделе патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ. Инициативу патриарха Кирилла уже поддержали глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html

https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578209919.html

https://ria.ru/20201003/deti-1578145599.html

https://ria.ru/20200730/1575191004.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, елена мизулина, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин