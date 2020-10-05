https://ria.ru/20201005/s400-1578240687.html

НАТО призывает Турцию найти альтернативу российским С-400

Турции следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:06

2020-10-05T15:06

2020-10-05T15:06

россия

с-400 «триумф»

нато

турция

йенс столтенберг

в мире

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<strong>АНКАРА, 5 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса, заявил генеральный секретарь <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенс Столтенберг</a> в понедельник.Столтенберг находится в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> с рабочим визитом. Он провел переговоры с главой МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a>. Ожидается, что он встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Приобретение Турцией C-400 создает для нас трудности, может представлять риск для самолетов союзников, а также поставить Турцию перед санкциями <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. С-400 не может быть интегрирована в систему НАТО, и я приглашаю наших турецких партнеров искать альтернативу", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с Чавушоглу в Анкаре.В свою очередь, Чавушоглу заявил, что Турция была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку "не смогла приобрести американские <a href="http://ria.ru/product_ZRK_Pehtriot_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">ЗРК Patriot</a> или другие подобные системы для своей обороны".Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank" data-auto="true">F-35</a>, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20200729/1575094837.html

https://ria.ru/20181005/1529791664.html

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россия

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-400 «триумф», нато, турция, йенс столтенберг, в мире