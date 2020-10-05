https://ria.ru/20201005/rost-1578230699.html
В Кремле оценили рост количества случаев коронавируса в России
В Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:16
2020-10-05T14:16
2020-10-05T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают растущие цифры заразившихся коронавирусом весьма серьезным поводом для мобилизации и большей осторожности россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 10 888 случаев COVID-19, скончались 117 человек, поправились 3181.Темп прироста составляет 0,9%, у 26,3% заболевших нет симптомов.Больше всего новых выявленных с инфекцией в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> (3537 человек), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Петербурге</a> (407) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> (339).Днем ранее сообщалось о 10 499 случаях, 107 умерших и 3284 вылечившихся. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 225 889. Умерли за все время пандемии 21 475 человек, излечились — 982 324.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578222580.html
4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество