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https://ria.ru/20201005/rerikh-1578098111.html
Считавшаяся утерянной картина Рериха выставлена на торги в Лондоне
Картина Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшаяся утерянной на протяжении более чем 115 лет, выставлена на торги специализирующегося на русском... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:25
2020-10-05T06:25
культура
новости культуры
екатерина макдугалл
русский музей
николай рерих
санкт-петербург
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<strong>ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Картина Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшаяся утерянной на протяжении более чем 115 лет, выставлена на торги специализирующегося на русском искусстве аукционного дома MacDougall’s, сообщил РИА Новости глава дома Уильям Макдугалл."Появление данного произведения на торгах – знаковое событие для русского арт-рынка", - убежден он.Полотно относится к "Архитектурной серии", созданной Рерихом во время поездок по России в 1903-1904 годах."Поскольку Рерих писал с натуры, большинство работ, привезенных им из путешествий - это этюды небольшого размера на фанере. Уникальность картины "Печоры. Вход в монастырь" заключается в том, что это монументальная работа, написанная на холсте", - отметил Макдугалл.После выставки в Санкт-Петербурге в 1904 году император Николай II распорядился приобрести картину для Русского музея, но Рерих решил сначала отправить полотно на европейские выставки. Затем появилась возможность участия работы в Сент-Луисской Всемирной выставке 1904 года в США."Однако картина из Штатов уже не вернулась из-за мошенничества организатора выставки, тайком распродавшего картины русских художников-участников и присвоившего себе деньги. Рерих неоднократно и безуспешно пытался вернуть "Печоры. Вход в монастырь" в Россию. Возможно, возвращению суждено будет сбыться сейчас, через 115 лет", - отметил Макдугалл.Торги состоятся 15 октября.
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новости культуры, екатерина макдугалл, русский музей, николай рерих, санкт-петербург

Считавшаяся утерянной картина Рериха выставлена на торги в Лондоне

06:25 05.10.2020
 
© Фото : MacDougall Arts Ltd.Николай Рерих. "Печоры. Вход в монастырь". 1903
Николай Рерих. Печоры. Вход в монастырь. 1903 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : MacDougall Arts Ltd.
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ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак. Картина Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшаяся утерянной на протяжении более чем 115 лет, выставлена на торги специализирующегося на русском искусстве аукционного дома MacDougall’s, сообщил РИА Новости глава дома Уильям Макдугалл.
"Появление данного произведения на торгах – знаковое событие для русского арт-рынка", - убежден он.
Полотно относится к "Архитектурной серии", созданной Рерихом во время поездок по России в 1903-1904 годах.
"Поскольку Рерих писал с натуры, большинство работ, привезенных им из путешествий - это этюды небольшого размера на фанере. Уникальность картины "Печоры. Вход в монастырь" заключается в том, что это монументальная работа, написанная на холсте", - отметил Макдугалл.
После выставки в Санкт-Петербурге в 1904 году император Николай II распорядился приобрести картину для Русского музея, но Рерих решил сначала отправить полотно на европейские выставки. Затем появилась возможность участия работы в Сент-Луисской Всемирной выставке 1904 года в США.
"Однако картина из Штатов уже не вернулась из-за мошенничества организатора выставки, тайком распродавшего картины русских художников-участников и присвоившего себе деньги. Рерих неоднократно и безуспешно пытался вернуть "Печоры. Вход в монастырь" в Россию. Возможно, возвращению суждено будет сбыться сейчас, через 115 лет", - отметил Макдугалл.
Торги состоятся 15 октября.
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