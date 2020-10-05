https://ria.ru/20201005/rerikh-1578098111.html

Считавшаяся утерянной картина Рериха выставлена на торги в Лондоне

Картина Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшаяся утерянной на протяжении более чем 115 лет, выставлена на торги специализирующегося на русском... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:25

2020-10-05T06:25

2020-10-05T06:25

культура

новости культуры

екатерина макдугалл

русский музей

николай рерих

санкт-петербург

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<strong>ЛОНДОН, 5 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Картина Николая Рериха "Печоры. Вход в монастырь", считавшаяся утерянной на протяжении более чем 115 лет, выставлена на торги специализирующегося на русском искусстве аукционного дома MacDougall’s, сообщил РИА Новости глава дома Уильям Макдугалл."Появление данного произведения на торгах – знаковое событие для русского арт-рынка", - убежден он.Полотно относится к "Архитектурной серии", созданной Рерихом во время поездок по России в 1903-1904 годах."Поскольку Рерих писал с натуры, большинство работ, привезенных им из путешествий - это этюды небольшого размера на фанере. Уникальность картины "Печоры. Вход в монастырь" заключается в том, что это монументальная работа, написанная на холсте", - отметил Макдугалл.После выставки в Санкт-Петербурге в 1904 году император Николай II распорядился приобрести картину для Русского музея, но Рерих решил сначала отправить полотно на европейские выставки. Затем появилась возможность участия работы в Сент-Луисской Всемирной выставке 1904 года в США."Однако картина из Штатов уже не вернулась из-за мошенничества организатора выставки, тайком распродавшего картины русских художников-участников и присвоившего себе деньги. Рерих неоднократно и безуспешно пытался вернуть "Печоры. Вход в монастырь" в Россию. Возможно, возвращению суждено будет сбыться сейчас, через 115 лет", - отметил Макдугалл.Торги состоятся 15 октября.

https://ria.ru/20190701/1556033169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, екатерина макдугалл, русский музей, николай рерих, санкт-петербург