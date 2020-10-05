https://ria.ru/20201005/putin-1578215037.html

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Карабахе и Белоруссию

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:34

2020-10-05T12:34

2020-10-05T12:39

россия

владимир путин

афганистан

белоруссия

таджикистан

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577670897_0:241:3160:2019_1400x0_80_0_0_f7685240fbb62f63d8fbb305afc14fd2.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре с президентом <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмоном</a> обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, перспективы урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также поздравил Рахмона с днем рождения. Ранее российский лидер направил президенту Таджикистана, которому 5 октября исполняется 68 лет, поздравительную телеграмму.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578214472.html

россия

афганистан

белоруссия

таджикистан

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, афганистан, белоруссия, таджикистан, азербайджан, армения, в мире