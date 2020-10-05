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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Карабахе и Белоруссию
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:34
2020-10-05T12:39
россия
владимир путин
афганистан
белоруссия
таджикистан
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в телефонном разговоре с президентом <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmomali_Rakhmon/" target="_blank" data-auto="true">Эмомали Рахмоном</a> обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, обстановку в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, перспективы урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также поздравил Рахмона с днем рождения. Ранее российский лидер направил президенту Таджикистана, которому 5 октября исполняется 68 лет, поздравительную телеграмму.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578214472.html
россия
афганистан
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таджикистан
азербайджан
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россия, владимир путин, афганистан, белоруссия, таджикистан, азербайджан, армения, в мире

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Карабахе и Белоруссию

12:34 05.10.2020 (обновлено: 12:39 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, обстановку в Белоруссии, перспективы урегулирования в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.
"Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин также поздравил Рахмона с днем рождения. Ранее российский лидер направил президенту Таджикистана, которому 5 октября исполняется 68 лет, поздравительную телеграмму.
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