Глава МИД Турции обвинил Армению в военных преступлениях
АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал военным преступлением обстрелы со стороны Армении населенных пунктов Азербайджана.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило о ракетном обстреле города Гянджи. Генпрокуратура страны сообщила, что в результате артобстрела погиб один человек, ранены 32. Ереван ранее заявил, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведется. МИД Армении назвал частью дезинформационной кампании Баку сообщения об ударах по Азербайджану с армянской территории.
"В последние дни зажатая в угол Армения начала наносить удары ракетами по Гяндже, другим мирным городам и селам Азербайджана. Это военное преступление",- сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Анкаре.
В свою очередь Ереван неоднократно обвинял Анкару в "прямом участии в агрессии Азербайджана". Премьер Армении Никол Пашинян, в частности, заявлял, что вооруженные силы Турции непосредственно участвуют в военных действиях в Карабахе.
1 октября, 08:00Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.