https://ria.ru/20201005/preparat-1578220256.html
В России разрабатывают препарат для пациентов с тяжелым течением COVID-19
Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:31
2020-10-05T13:31
2020-10-05T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, свыше миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия остается на четвертой строчке.С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.В отечественных аптеках появились лекарства от коронавируса "Арепливир" и "Коронавир". Новым пациентам, которые лечатся на дому, их будут <a href="https://ria.ru/20201003/lekarstva-1578140284.html" target="_blank">выдавать</a> бесплатно. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vto-covid-1578190210.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество