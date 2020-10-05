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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/preparat-1578220256.html
В России разрабатывают препарат для пациентов с тяжелым течением COVID-19
Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:31
2020-10-05T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, свыше миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия остается на четвертой строчке.С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.В отечественных аптеках появились лекарства от коронавируса "Арепливир" и "Коронавир". Новым пациентам, которые лечатся на дому, их будут <a href="https://ria.ru/20201003/lekarstva-1578140284.html" target="_blank">выдавать</a> бесплатно. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России разрабатывают препарат для пациентов с тяжелым течением COVID-19

13:31 05.10.2020 (обновлено: 15:14 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров", — уточнил он.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, свыше миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в США, Россия остается на четвертой строчке.
С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.
В отечественных аптеках появились лекарства от коронавируса "Арепливир" и "Коронавир". Новым пациентам, которые лечатся на дому, их будут выдавать бесплатно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Всеобщее достояние. ВТО просят отказаться от прав на лекарства от COVID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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