https://ria.ru/20201005/preparat-1578220256.html

В России разрабатывают препарат для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:31

2020-10-05T13:31

2020-10-05T15:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Российские ученые работают над созданием лекарства для тяжелых больных COVID-19, рассказал министр здравоохранения <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/">Михаил Мурашко</a></u>.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, свыше миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия остается на четвертой строчке.С сентября заболеваемость растет, за минувшие сутки в стране выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181.В отечественных аптеках появились лекарства от коронавируса "Арепливир" и "Коронавир". Новым пациентам, которые лечатся на дому, их будут <a href="https://ria.ru/20201003/lekarstva-1578140284.html" target="_blank">выдавать</a> бесплатно. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/vto-covid-1578190210.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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