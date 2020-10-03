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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201003/lekarstva-1578140284.html
Москвичей бесплатно обеспечат новыми препаратами от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с октября в столице значительно расширят программу бесплатного обеспечения лекарствами больных COVID-19. Об этом он... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:09
2020-10-03T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с октября в столице значительно расширят программу бесплатного обеспечения лекарствами больных COVID-19. Об этом он написал в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.Так, пациенты с коронавирусом, проходящие лечение на дому, будут получать новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир". Для профилактики осложнений будут выписывать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов: дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан.Кроме того, в Москве расширят перечень обязательных анализов, сообщил мэр. В частности, всех пациентов, проходящих диагностику на коронавирус, и людей из групп риска будут одновременно тестировать на грипп. Собянин подчеркнул, что все лекарства и медицинские приборы уже закупили в достаточном количестве. Он также отметил, что, по мнению специалистов, все это позволит улучшить качество лечения на дому, чтобы пациенты быстрее возвращались к нормальной жизни.По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 297 тысяч, 5282 человека умерли, более 250 тысяч выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Москвичей бесплатно обеспечат новыми препаратами от коронавируса

09:09 03.10.2020 (обновлено: 10:15 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с октября в столице значительно расширят программу бесплатного обеспечения лекарствами больных COVID-19. Об этом он написал в личном блоге.
Так, пациенты с коронавирусом, проходящие лечение на дому, будут получать новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир". Для профилактики осложнений будут выписывать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов: дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан.
"Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19", — добавил Собянин.
Кроме того, в Москве расширят перечень обязательных анализов, сообщил мэр. В частности, всех пациентов, проходящих диагностику на коронавирус, и людей из групп риска будут одновременно тестировать на грипп.
Собянин подчеркнул, что все лекарства и медицинские приборы уже закупили в достаточном количестве. Он также отметил, что, по мнению специалистов, все это позволит улучшить качество лечения на дому, чтобы пациенты быстрее возвращались к нормальной жизни.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 297 тысяч, 5282 человека умерли, более 250 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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