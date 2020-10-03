https://ria.ru/20201003/lekarstva-1578140284.html

Москвичей бесплатно обеспечат новыми препаратами от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с октября в столице значительно расширят программу бесплатного обеспечения лекарствами больных COVID-19. Об этом он... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T09:09

2020-10-03T09:09

2020-10-03T10:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что с октября в столице значительно расширят программу бесплатного обеспечения лекарствами больных COVID-19. Об этом он написал в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.Так, пациенты с коронавирусом, проходящие лечение на дому, будут получать новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир". Для профилактики осложнений будут выписывать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов: дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан.Кроме того, в Москве расширят перечень обязательных анализов, сообщил мэр. В частности, всех пациентов, проходящих диагностику на коронавирус, и людей из групп риска будут одновременно тестировать на грипп. Собянин подчеркнул, что все лекарства и медицинские приборы уже закупили в достаточном количестве. Он также отметил, что, по мнению специалистов, все это позволит улучшить качество лечения на дому, чтобы пациенты быстрее возвращались к нормальной жизни.По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 297 тысяч, 5282 человека умерли, более 250 тысяч выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество