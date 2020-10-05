https://ria.ru/20201005/poterya-1578166455.html
Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
Риск остаться без зарплаты, переведенной по номеру телефона, существует при смене номера или банкротстве банка, в котором у вас открыт расчетный счет. Нельзя не РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:03
2020-10-05T02:03
2020-10-05T08:53
алексей петропольский
работа
зарплата
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Риск остаться без <a href="https://ria.ru/tag_zarplata/" target="_blank">зарплаты</a>, переведенной по номеру телефона, существует при смене номера или банкротстве банка, в котором у вас открыт расчетный счет. Нельзя не принять во внимание и действия мошенников — по поддельным документам они могут получить дубликат вашей SIM-карты, тем самым получив доступ к сообщениям на ваш телефон, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/finance/20201005/832096079.html" target="_blank">Прайм</a>" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Он предупредил о трех вариантах основных рисков при переводе работодателем зарплаты не на расчетный счет, открытый у вас в банке, а на номер телефона, к которому привязан расчетный счет.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей петропольский, работа, зарплата, общество