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Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?
Риск остаться без зарплаты, переведенной по номеру телефона, существует при смене номера или банкротстве банка, в котором у вас открыт расчетный счет. Нельзя не РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T02:03
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алексей петропольский
работа
зарплата
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Риск остаться без <a href="https://ria.ru/tag_zarplata/" target="_blank">зарплаты</a>, переведенной по номеру телефона, существует при смене номера или банкротстве банка, в котором у вас открыт расчетный счет. Нельзя не принять во внимание и действия мошенников — по поддельным документам они могут получить дубликат вашей SIM-карты, тем самым получив доступ к сообщениям на ваш телефон, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/finance/20201005/832096079.html" target="_blank">Прайм</a>" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.Он предупредил о трех вариантах основных рисков при переводе работодателем зарплаты не на расчетный счет, открытый у вас в банке, а на номер телефона, к которому привязан расчетный счет.
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алексей петропольский, работа, зарплата, общество

Могут ли потерять вашу зарплату при зачислении по телефону?

02:03 05.10.2020 (обновлено: 08:53 05.10.2020)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Риск остаться без зарплаты, переведенной по номеру телефона, существует при смене номера или банкротстве банка, в котором у вас открыт расчетный счет. Нельзя не принять во внимание и действия мошенников — по поддельным документам они могут получить дубликат вашей SIM-карты, тем самым получив доступ к сообщениям на ваш телефон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Он предупредил о трех вариантах основных рисков при переводе работодателем зарплаты не на расчетный счет, открытый у вас в банке, а на номер телефона, к которому привязан расчетный счет.
 
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Алексей ПетропольскийРаботаЗарплатаОбщество
 
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