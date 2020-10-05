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Путин призвал регионы принимать программы поддержки молодых учителей
Президент России Владимир Путин призвал региональные власти активнее помогать с обустройством учителям, приезжающим работать в малые города и села, а также... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:23
2020-10-05T17:54
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сн_образование
владимир путин
общество
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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал региональные власти активнее помогать с обустройством учителям, приезжающим работать в малые города и села, а также инициировать собственные региональные программы поддержки педагогов."Я сейчас хочу обратиться и к своим коллегам, руководителям регионов РФ, к губернаторам: нужно не только организовывать выплату тех средств, которые мы предусматриваем в федеральном бюджете", - заявил Путин в понедельник на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, говоря о реализуемой в России программе "Земский учитель"."Нужно как можно активнее помогать таким молодым специалистам - а это люди до 35 лет - обустраиваться на новом месте жительства и работы, решать, прежде всего, вопросы, связанные с обеспечением жильем, и конечно, инициировать свои собственные региональные программы поддержки. Надеюсь, так и будет. Мы за этим внимательно будем смотреть", - обратился президент к главам регионов.Федеральная программа "Земский учитель" реализуется с нынешнего года и продлится до 2022 года. Согласно ее условиям, педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578267508.html
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социальный навигатор, сн_образование, владимир путин, общество

Путин призвал регионы принимать программы поддержки молодых учителей

17:23 05.10.2020 (обновлено: 17:54 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал региональные власти активнее помогать с обустройством учителям, приезжающим работать в малые города и села, а также инициировать собственные региональные программы поддержки педагогов.
"Я сейчас хочу обратиться и к своим коллегам, руководителям регионов РФ, к губернаторам: нужно не только организовывать выплату тех средств, которые мы предусматриваем в федеральном бюджете", - заявил Путин в понедельник на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, говоря о реализуемой в России программе "Земский учитель".
"Нужно как можно активнее помогать таким молодым специалистам - а это люди до 35 лет - обустраиваться на новом месте жительства и работы, решать, прежде всего, вопросы, связанные с обеспечением жильем, и конечно, инициировать свои собственные региональные программы поддержки. Надеюсь, так и будет. Мы за этим внимательно будем смотреть", - обратился президент к главам регионов.
Федеральная программа "Земский учитель" реализуется с нынешнего года и продлится до 2022 года. Согласно ее условиям, педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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