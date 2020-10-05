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На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
Следователи возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора группы отдела безопасности исправительной колонии в Дагестане, допустившего побег... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T23:52
2020-10-05T23:52
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора группы отдела безопасности исправительной колонии в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a>, допустившего побег заключённых, сообщили в пресс-службе СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 22 сентября подозреваемый, находясь в суточном наряде на посту, из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и небрежного отношения к службе допустил совершение побега шестью осужденными.Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2, расположенной в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы. Он заключён под стражу."Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20201002/dagestan-1578123105.html
https://ria.ru/20201003/koloniya-1578151636.html
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республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия

На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных

23:52 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора группы отдела безопасности исправительной колонии в Дагестане, допустившего побег заключённых, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан.
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"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 22 сентября подозреваемый, находясь в суточном наряде на посту, из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и небрежного отношения к службе допустил совершение побега шестью осужденными.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2, расположенной в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы. Он заключён под стражу.
"Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)МахачкалаПроисшествия
 
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