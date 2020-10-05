https://ria.ru/20201005/pobeg-1578328934.html

На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных

Следователи возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора группы отдела безопасности исправительной колонии в Дагестане, допустившего побег... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T23:52

2020-10-05T23:52

2020-10-05T23:52

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

происшествия

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<strong>МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело в отношении младшего инспектора группы отдела безопасности исправительной колонии в <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестане</a>, допустившего побег заключённых, сообщили в пресс-службе СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 22 сентября подозреваемый, находясь в суточном наряде на посту, из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и небрежного отношения к службе допустил совершение побега шестью осужденными.Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2, расположенной в посёлке Шамхал Кировского района Махачкалы. Он заключён под стражу."Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20201002/dagestan-1578123105.html

https://ria.ru/20201003/koloniya-1578151636.html

махачкала

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия