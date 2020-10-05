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Генпрокуратура сообщила подробности дела о побеге заключенных в Дагестане
Шестерым заключенным из колонии в Дагестане кто-то помог сбежать, следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:38
2020-10-05T15:44
россия
республика дагестан
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Шестерым заключенным из колонии в Дагестане кто-то помог сбежать, следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.Отмечается, что прокуратура Республики Дагестан провела проверку в связи с побегом шестерых осужденных из исправительной колонии строгого режима.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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россия, республика дагестан, генеральная прокуратура рф, происшествия

Генпрокуратура сообщила подробности дела о побеге заключенных в Дагестане

15:38 05.10.2020 (обновлено: 15:44 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Шестерым заключенным из колонии в Дагестане кто-то помог сбежать, следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что прокуратура Республики Дагестан провела проверку в связи с побегом шестерых осужденных из исправительной колонии строгого режима.

"Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ (пособничество в побеге из места лишения свободы)", - говорится в сообщении.

Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
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РоссияРеспублика ДагестанГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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