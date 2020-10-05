https://ria.ru/20201005/pobeg-1578249049.html

Генпрокуратура сообщила подробности дела о побеге заключенных в Дагестане

Шестерым заключенным из колонии в Дагестане кто-то помог сбежать, следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:38

2020-10-05T15:38

2020-10-05T15:44

россия

республика дагестан

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Шестерым заключенным из колонии в Дагестане кто-то помог сбежать, следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ.Отмечается, что прокуратура Республики Дагестан провела проверку в связи с побегом шестерых осужденных из исправительной колонии строгого режима.Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкалы</a> 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, генеральная прокуратура рф, происшествия