Генпрокуратура сообщила подробности дела о побеге заключенных в Дагестане
15:38 05.10.2020 (обновлено: 15:44 05.10.2020)
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Шестерым заключенным из колонии в Дагестане кто-то помог сбежать, следует из статьи, по которой возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что прокуратура Республики Дагестан провела проверку в связи с побегом шестерых осужденных из исправительной колонии строгого режима.
"Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ (пособничество в побеге из места лишения свободы)", - говорится в сообщении.
Шестеро заключенных колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через 50-метровый подкоп на территории цеха по изготовлению нард, шахмат и шашек. Беглецы были задержаны полицией Калмыкии 30 сентября и отправлены в Дагестан. Было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
23 сентября, 12:27Громкие случаи побега заключенных в России