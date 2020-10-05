Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет четких планов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Турции Тайипом Эрдоганом по теме конфликта в Нагорном Карабахе, но в регионе идет война и события развиваются быстро, поэтому загадывать трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если это будет признано необходимым, никакого сомнения нет, - президент Путин, конечно же, будет обсуждать эту тему со своими визави", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли в ближайшее время переговоры с Алиевым или Эрдоганом на высшем уровне.
На просьбу уточнить, можно ли ожидать таких переговоров на этой неделе, Песков отметил: "пока нет таких четких планов".
"Но вы знаете, что речь идет о войне. И, конечно, на войне - там, в Карабахе - ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге", - добавил представитель Кремля.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.