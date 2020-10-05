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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/peregovory-1578224768.html
Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом
У президента РФ Владимира Путина пока нет четких планов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Турции Тайипом Эрдоганом по... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:56
2020-10-05T13:56
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
нагорно-карабахская республика
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> У президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> пока нет четких планов провести переговоры с президентом Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхамом Алиевым</a> и лидером Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайипом Эрдоганом</a> по теме конфликта в Нагорном Карабахе, но в регионе идет война и события развиваются быстро, поэтому загадывать трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Если это будет признано необходимым, никакого сомнения нет, - президент Путин, конечно же, будет обсуждать эту тему со своими визави", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли в ближайшее время переговоры с Алиевым или Эрдоганом на высшем уровне.На просьбу уточнить, можно ли ожидать таких переговоров на этой неделе, Песков отметил: "пока нет таких четких планов".Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/gyandzha-1578179565.html
Если и говорить, то с Эрдоганом. Алиев как собачка послушная, выполнит всё, что скажет Эрдоган.
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Пусть сами звонят если хотят поговорить. Не хотят не надо. Пусть гибнут.
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россия
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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россия, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, политика

Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом

13:56 05.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина пока нет четких планов провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Турции Тайипом Эрдоганом по теме конфликта в Нагорном Карабахе, но в регионе идет война и события развиваются быстро, поэтому загадывать трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если это будет признано необходимым, никакого сомнения нет, - президент Путин, конечно же, будет обсуждать эту тему со своими визави", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, планируются ли в ближайшее время переговоры с Алиевым или Эрдоганом на высшем уровне.
На просьбу уточнить, можно ли ожидать таких переговоров на этой неделе, Песков отметил: "пока нет таких четких планов".

"Но вы знаете, что речь идет о войне. И, конечно, на войне - там, в Карабахе - ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать. В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге", - добавил представитель Кремля.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияПолитика
 
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