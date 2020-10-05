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В России создадут новый "сверхубойный" пистолетный патрон
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:05
2020-10-05T11:44
ростех
цнииточмаш
безопасность
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (<a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИточмаш</a>, входит в "Ростех") приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона, убойное действие которого в два раза выше существующих аналогов, его испытания начнутся в 2021 году, сообщили в понедельник в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".В соответствии с тактико-техническим заданием, начальная скорость полета пули - 480 м/с при её массе 7 грамм. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.В компании напомнили, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки патронов с высоким убойным действием. К числу таких боеприпасов относятся 9 мм патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18-мм, индекс СП7) и 9 мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21-мм, индекс СП12), принятые на вооружение различных силовых ведомств России.
https://ria.ru/20200821/pistolet-1575929340.html
https://ria.ru/20200709/1574088737.html
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростех, цнииточмаш, безопасность

В России создадут новый "сверхубойный" пистолетный патрон

11:05 05.10.2020 (обновлено: 11:44 05.10.2020)
 
© Fotolia / bilderstoeckchenПистолет с боеприпасами
Пистолет с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Fotolia / bilderstoeckchen
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона, убойное действие которого в два раза выше существующих аналогов, его испытания начнутся в 2021 году, сообщили в понедельник в пресс-службе "Ростеха".
"Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 – более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель. Благодаря этому боеприпас обеспечит надежное поражение целей", - говорится в сообщении.
Стрельба из пистолета 'Полоз' - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
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В соответствии с тактико-техническим заданием, начальная скорость полета пули - 480 м/с при её массе 7 грамм. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.
"Разработка будет востребована, прежде всего, в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств России. Применение нового патрона существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций. Испытания нового боеприпаса запланированы в 2021 году", - цитируется в сообщении индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
В компании напомнили, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки патронов с высоким убойным действием. К числу таких боеприпасов относятся 9 мм патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18-мм, индекс СП7) и 9 мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21-мм, индекс СП12), принятые на вооружение различных силовых ведомств России.
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
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РостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
 
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