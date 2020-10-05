В России создадут новый "сверхубойный" пистолетный патрон
11:05 05.10.2020 (обновлено: 11:44 05.10.2020)
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона, убойное действие которого в два раза выше существующих аналогов, его испытания начнутся в 2021 году, сообщили в понедельник в пресс-службе "Ростеха".
"Новый патрон разрабатывается в интересах российских силовых ведомств. Основное преимущество боеприпаса в сравнении с наиболее мощным на сегодняшний день 9х19-мм патроном с пулей со стальным сердечником 7Н21 – более чем двукратное повышение убойного действия пули при попадании в цель. Благодаря этому боеприпас обеспечит надежное поражение целей", - говорится в сообщении.
В соответствии с тактико-техническим заданием, начальная скорость полета пули - 480 м/с при её массе 7 грамм. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.
"Разработка будет востребована, прежде всего, в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств России. Применение нового патрона существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций. Испытания нового боеприпаса запланированы в 2021 году", - цитируется в сообщении индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
В компании напомнили, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки патронов с высоким убойным действием. К числу таких боеприпасов относятся 9 мм патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18-мм, индекс СП7) и 9 мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21-мм, индекс СП12), принятые на вооружение различных силовых ведомств России.