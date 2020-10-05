https://ria.ru/20201005/patron-1578208930.html

В России создадут новый "сверхубойный" пистолетный патрон

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:05

2020-10-05T11:05

2020-10-05T11:44

ростех

цнииточмаш

безопасность

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (<a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИточмаш</a>, входит в "Ростех") приступил к разработке 9х19-мм пистолетного патрона, убойное действие которого в два раза выше существующих аналогов, его испытания начнутся в 2021 году, сообщили в понедельник в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".В соответствии с тактико-техническим заданием, начальная скорость полета пули - 480 м/с при её массе 7 грамм. При этом кучность стрельбы на дальности 25 метров составит не более 2,5 сантиметров.В компании напомнили, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки патронов с высоким убойным действием. К числу таких боеприпасов относятся 9 мм патрон с пулей с пластмассовым сердечником (9х18-мм, индекс СП7) и 9 мм пистолетный патрон с пулей высокого поражающего действия (9х21-мм, индекс СП12), принятые на вооружение различных силовых ведомств России.

https://ria.ru/20200821/pistolet-1575929340.html

https://ria.ru/20200709/1574088737.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, цнииточмаш, безопасность