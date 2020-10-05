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У посетителей загрязненного пляжа на Камчатке выявили ожог роговицы
Девять человек обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах после посещения загрязненного побережья Тихого океана на Камчатке, сообщила врио министра... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:11
2020-10-05T06:43
загрязнение воды на камчатке
марина волкова
тихий океан
москва
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Девять человек обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах после посещения загрязненного побережья <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> на Камчатке, сообщила врио министра здравоохранения края <a href="http://ria.ru/person_marina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Марина Волкова</a>.Ранее сообщалось, что на Халактырском пляже организуют работу фельдшерско-акушерского пункта, куда могут обратиться жители и гости края при ухудшении состояния здоровья. На месте будет работать терапевт.Она отметила, что все обратившиеся посещали побережье Тихого океана в период с конца сентября по начало октября и контактировали с водой. Пациенты жаловались на "жжение, покраснение, пелену перед глазами". Медики диагностировали у них химический ожог роговицы первой степени."Какое воздействующее вещество, мы не можем сказать, пока не будет лабораторных исследований. Но то, что мы готовы помочь, это однозначно", – подчеркнула врио министра.О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на минувшей неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> начали проверки.По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
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тихий океан
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загрязнение воды на камчатке, марина волкова, тихий океан, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

У посетителей загрязненного пляжа на Камчатке выявили ожог роговицы

06:11 05.10.2020 (обновлено: 06:43 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Девять человек обратились к медикам с жалобами на жжение в глазах после посещения загрязненного побережья Тихого океана на Камчатке, сообщила врио министра здравоохранения края Марина Волкова.
Ранее сообщалось, что на Халактырском пляже организуют работу фельдшерско-акушерского пункта, куда могут обратиться жители и гости края при ухудшении состояния здоровья. На месте будет работать терапевт.

"Обратилось за медицинской помощью к врачам восемь взрослых пациентов старше 18 лет и один ребенок. Всем пациентам была оказана помощь. Даны рекомендации. В стационарной помощи они не нуждались и были отправлены на амбулаторное лечение", — сказала Волкова.

Она отметила, что все обратившиеся посещали побережье Тихого океана в период с конца сентября по начало октября и контактировали с водой. Пациенты жаловались на "жжение, покраснение, пелену перед глазами". Медики диагностировали у них химический ожог роговицы первой степени.
"Какое воздействующее вещество, мы не можем сказать, пока не будет лабораторных исследований. Но то, что мы готовы помочь, это однозначно", – подчеркнула врио министра.
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 21:27
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах КамчаткиНа Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы.
О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на минувшей неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
По информации минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеМарина ВолковаТихий океанМоскваКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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