https://ria.ru/20201005/onkotsentr-1578280029.html
В Орске открылся онкоцентр, его открытия ждали 27 лет
Онкологический диспансер на 180 мест, оснащенный высокопрофессиональным оборудованием, открылся в Орске , сообщает пресс-служба правительства Оренбургской... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:47
2020-10-05T17:47
2020-10-05T17:51
оренбургская область
оренбургская область
орск
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<strong>ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Онкологический диспансер на 180 мест, оснащенный высокопрофессиональным оборудованием, открылся в <a href="http://ria.ru/location_Orsk/" target="_blank" data-auto="true">Орске</a> , сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>.Помимо коечного фонда на 180 пациентов диспансер включает оперблок на 6 операционных с аппаратурой экспертного класса и поликлинику рассчитанную на 300 посещений в сутки с дневным стационаром, реанимацию, диагностическое, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения. Со следующего года у онкодиспансера появится еще одна функция – методическая: научить врачей первичного звена сопровождать онкобольных.Пресс-служба сообщает что строительство диспансера началось девять лет назад, когда было принято решение о создании нового современного объекта здравоохранения на востоке Оренбуржья.В комплекс также входит гараж на 7 автомобилей. Все корпуса соединены подземными переходами для разделения потоков пациентов.По его словам, приобрести оборудование столь высокого класса регион смог благодаря средствам, выделенным из федерального центра, и прямому участию Минздрава России. В церемонии открытия диспансера принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
https://ria.ru/20200901/shkola-1576568709.html
оренбургская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск
ОРЕНБУРГ, 5 окт — РИА Новости.
Онкологический диспансер на 180 мест, оснащенный высокопрофессиональным оборудованием, открылся в Орске
, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области
.
Помимо коечного фонда на 180 пациентов диспансер включает оперблок на 6 операционных с аппаратурой экспертного класса и поликлинику рассчитанную на 300 посещений в сутки с дневным стационаром, реанимацию, диагностическое, рентгенологическое, химиотерапевтическое, гинекологическое и эндоскопическое отделения.
Со следующего года у онкодиспансера появится еще одна функция – методическая: научить врачей первичного звена сопровождать онкобольных.
Пресс-служба сообщает что строительство диспансера началось девять лет назад, когда было принято решение о создании нового современного объекта здравоохранения на востоке Оренбуржья.
В комплекс также входит гараж на 7 автомобилей. Все корпуса соединены подземными переходами для разделения потоков пациентов.
"Открытия диспансера люди ждали 27 лет. Я рад, что в 2019 году нам удалось возобновить работы и довести этот жизненно важный объект до финала. По оснащению Орский онкологический диспансер не уступает ведущим клиникам России. В совокупности с профессионализмом медперсонала это открывает широчайшие возможности для диагностики и лечения. Значит, шансы на спасение пациентов многократно возрастут", – цитирует пресс- служба слова губернатора региона Дениса Паслера, принявшего участие в церемонии открытия медцентра.
По его словам, приобрести оборудование столь высокого класса регион смог благодаря средствам, выделенным из федерального центра, и прямому участию Минздрава России.
В церемонии открытия диспансера принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко.