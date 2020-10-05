https://ria.ru/20201005/obuchenie-1578262526.html

Путин назвал разговоры о переходе на дистанционное обучение несерьезными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:40

2020-10-05T16:40

2020-10-05T16:55

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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что разговоры о полном закрытии школ и переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны."В этой связи вновь повторю: разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными", - сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.По словам президента, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя дают высокое качество образования.

https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, образование - общество, владимир путин, общество