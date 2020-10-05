https://ria.ru/20201005/obstrel-1578238946.html

В Баку заявили об угрозе гражданским самолетам из-за ракетных обстрелов

Применение вооруженными силами Армении ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских самолетов, выполняющих международные полеты над... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:59

2020-10-05T14:59

2020-10-05T14:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Применение вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских самолетов, выполняющих международные полеты над <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджаном</a>, говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"."На протяжении последних дней Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел территории Азербайджана с применением ракет дальнего радиуса действия, что создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов, выполняющих международные полеты через воздушное пространство Азербайджана", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html

https://ria.ru/20201005/nato-1578228546.html

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сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, азербайджан, армения, в мире