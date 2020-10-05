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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/obstrel-1578238946.html
В Баку заявили об угрозе гражданским самолетам из-за ракетных обстрелов
Применение вооруженными силами Армении ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских самолетов, выполняющих международные полеты над... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:59
2020-10-05T14:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Применение вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских самолетов, выполняющих международные полеты над <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджаном</a>, говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"."На протяжении последних дней Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел территории Азербайджана с применением ракет дальнего радиуса действия, что создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов, выполняющих международные полеты через воздушное пространство Азербайджана", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html
https://ria.ru/20201005/nato-1578228546.html
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сша
азербайджан
армения
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сша, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об угрозе гражданским самолетам из-за ракетных обстрелов

14:59 05.10.2020
 
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Применение вооруженными силами Армении ракет дальнего радиуса действия создает серьезную угрозу для гражданских самолетов, выполняющих международные полеты над Азербайджаном, говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
"На протяжении последних дней Вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел территории Азербайджана с применением ракет дальнего радиуса действия, что создает серьезную угрозу для гражданских воздушных судов, выполняющих международные полеты через воздушное пространство Азербайджана", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 09:58Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах пригрозил ответными ударами по военным объектам Азербайджана
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Люди во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 14:08Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В НАТО призвали к прекращению огня в Карабахе
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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