https://ria.ru/20201005/natsproekty-1578200753.html

Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении национальных проектов. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T06:38

2020-10-05T06:38

2020-10-05T09:32

россия

новосибирск

республика хакасия

николай патрушев

томская область

кемеровская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1400x0_80_0_0_8b0393ccea7ce42248538d9c7995e583.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. </strong>Секретарь Совета безопасности <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/">Николай Патрушев</a></u> назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении национальных проектов.Одной из главных тем встречи стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении нацпроектов в Сибирском федеральном округе. Там выявили 29 таких преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа идет по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.

https://ria.ru/20200929/minobrnauki-1577954284.html

12

россия

новосибирск

республика хакасия

томская область

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новосибирск, республика хакасия, николай патрушев, томская область, кемеровская область, общество