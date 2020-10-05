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Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении национальных проектов. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T06:38
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россия
новосибирск
республика хакасия
николай патрушев
томская область
кемеровская область
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. </strong>Секретарь Совета безопасности <u><a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/">Николай Патрушев</a></u> назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении национальных проектов.Одной из главных тем встречи стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении нацпроектов в Сибирском федеральном округе. Там выявили 29 таких преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа идет по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
https://ria.ru/20200929/minobrnauki-1577954284.html
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россия
новосибирск
республика хакасия
томская область
кемеровская область
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россия, новосибирск, республика хакасия, николай патрушев, томская область, кемеровская область, общество

Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

06:38 05.10.2020 (обновлено: 09:32 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении национальных проектов.

"Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях", — указал он на совещании в Новосибирске.

Одной из главных тем встречи стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении нацпроектов в Сибирском федеральном округе. Там выявили 29 таких преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.
Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа идет по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
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РоссияНовосибирскРеспублика ХакасияНиколай ПатрушевТомская областьКемеровская областьОбщество
 
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