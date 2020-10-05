Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам
06:38 05.10.2020 (обновлено: 09:32 05.10.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении национальных проектов.
"Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях", — указал он на совещании в Новосибирске.
Одной из главных тем встречи стали меры по борьбе с правонарушениями при выполнении нацпроектов в Сибирском федеральном округе. Там выявили 29 таких преступлений, шесть из них связаны с коррупцией.
Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа идет по трем основным направлениям: "Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура; "Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология; "Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
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