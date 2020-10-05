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https://ria.ru/20201005/nalogi-1578228203.html
Кудрин и Силуанов поспорили о повышении налогов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает несвоевременными налоговые изменения, которые правительство намерено ввести в следующем году. На это ему возразил... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:07
2020-10-05T15:19
антон силуанов
алексей кудрин
совет федерации рф
счетная палата рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> считает несвоевременными налоговые изменения, которые правительство намерено ввести в следующем году. На это ему возразил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>.Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, Кудрин отметил, что планируемые изменения дадут в 2021 году 590 миллиардов рублей дополнительных доходов, в 2022-м — 732 миллиарда, а в 2023-м — 706 миллиардов."Это больше чем на 0,5 процента ВВП увеличение налоговой нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились. На мой взгляд, здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения", — сказал глава Счетной палаты.Он отметил, что в следующем году власти ожидают прироста инвестиций на 400 миллиардов рублей, однако непонятно, откуда предприятия возьмут на это деньги с учетом ожидаемого падения прибыли и роста налоговой нагрузки.Силуанов, со своей стороны, заявил, что денежные преференции в следующем году составят более 520 миллиардов рублей, а дополнительная налоговая нагрузка — 547 миллиардов."То есть в целом эти изменения носят нейтральный характер для бюджета, но являются дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики", — сказал министр.В бюджете на 2021-2023 годы заложены дополнительные поступления от нефтяников за счет корректировки налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, а также за счет отмены льготы по экспортной пошлине для сверхвязкой нефти. Кроме того, с 2021-го вырастет НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Помимо этого, в ближайшие годы планируется повысить подоходный налог для граждан с высокими доходами и ввести еще некоторые инициативы, нацеленные на возврат капитала из офшоров. Дополнительным источником доходов бюджета станет и рост акцизов на табак.При этом бюджет предусматривает налоговые льготы для отдельных отраслей экономики: так называемый отрицательный акциз для нефтегазохимии с большой глубиной переработки сырья, а также льготы в обмен на инвестиции для предприятий производственных секторов через заключение специальных инвестиционных соглашений.
https://ria.ru/20201002/nalogi-1578112205.html
https://ria.ru/20201005/nalog-1578211270.html
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антон силуанов, алексей кудрин, совет федерации рф, счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Кудрин и Силуанов поспорили о повышении налогов

14:07 05.10.2020 (обновлено: 15:19 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и председатель совета Фонда "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин на форуме "Опора России". 18 сентября 2017
Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель совета Фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на форуме Опора России. 18 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает несвоевременными налоговые изменения, которые правительство намерено ввести в следующем году. На это ему возразил министр финансов Антон Силуанов.
Выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации, Кудрин отметил, что планируемые изменения дадут в 2021 году 590 миллиардов рублей дополнительных доходов, в 2022-м — 732 миллиарда, а в 2023-м — 706 миллиардов.
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"Это больше чем на 0,5 процента ВВП увеличение налоговой нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились. На мой взгляд, здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения", — сказал глава Счетной палаты.
Он отметил, что в следующем году власти ожидают прироста инвестиций на 400 миллиардов рублей, однако непонятно, откуда предприятия возьмут на это деньги с учетом ожидаемого падения прибыли и роста налоговой нагрузки.
Силуанов, со своей стороны, заявил, что денежные преференции в следующем году составят более 520 миллиардов рублей, а дополнительная налоговая нагрузка — 547 миллиардов.
"То есть в целом эти изменения носят нейтральный характер для бюджета, но являются дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики", — сказал министр.
В бюджете на 2021-2023 годы заложены дополнительные поступления от нефтяников за счет корректировки налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, а также за счет отмены льготы по экспортной пошлине для сверхвязкой нефти. Кроме того, с 2021-го вырастет НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Помимо этого, в ближайшие годы планируется повысить подоходный налог для граждан с высокими доходами и ввести еще некоторые инициативы, нацеленные на возврат капитала из офшоров. Дополнительным источником доходов бюджета станет и рост акцизов на табак.
При этом бюджет предусматривает налоговые льготы для отдельных отраслей экономики: так называемый отрицательный акциз для нефтегазохимии с большой глубиной переработки сырья, а также льготы в обмен на инвестиции для предприятий производственных секторов через заключение специальных инвестиционных соглашений.
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Антон СилуановАлексей КудринСовет Федерации РФСчетная палата РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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