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Матвиенко призвала повысить налог для компаний, выводящих деньги в офшоры
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:39
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валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен."Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", - сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".Спикер СФ также считает важным упорядочить вопрос о доходах институтов развития и выплачиваемых ими дивидендов."Есть один институт развития, не буду его называть, который за 2019 год показал убытки. Но при этом размер дивидендов зашкаливает", - сказала она.Также Матвиенко коснулась деятельности компании "Норникель". "Дивиденды компании больше бюджета всего Красноярского края", - отметила она.Но при этом средства, вкладываемые в модернизацию, по ее словам, очень малы. "Ситуация эта ненормальная", - полагает Матвиенко.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика

Матвиенко призвала повысить налог для компаний, выводящих деньги в офшоры

11:39 05.10.2020 (обновлено: 11:40 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен.
"Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", - сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.
По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".
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Спикер СФ также считает важным упорядочить вопрос о доходах институтов развития и выплачиваемых ими дивидендов.
"Есть один институт развития, не буду его называть, который за 2019 год показал убытки. Но при этом размер дивидендов зашкаливает", - сказала она.
Также Матвиенко коснулась деятельности компании "Норникель". "Дивиденды компании больше бюджета всего Красноярского края", - отметила она.
Но при этом средства, вкладываемые в модернизацию, по ее словам, очень малы. "Ситуация эта ненормальная", - полагает Матвиенко.
 
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФЭкономика
 
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