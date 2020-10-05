https://ria.ru/20201005/nalog-1578211270.html

Матвиенко призвала повысить налог для компаний, выводящих деньги в офшоры

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:39

2020-10-05T11:39

2020-10-05T11:40

валентина матвиенко

совет федерации рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен."Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", - сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".Спикер СФ также считает важным упорядочить вопрос о доходах институтов развития и выплачиваемых ими дивидендов."Есть один институт развития, не буду его называть, который за 2019 год показал убытки. Но при этом размер дивидендов зашкаливает", - сказала она.Также Матвиенко коснулась деятельности компании "Норникель". "Дивиденды компании больше бюджета всего Красноярского края", - отметила она.Но при этом средства, вкладываемые в модернизацию, по ее словам, очень малы. "Ситуация эта ненормальная", - полагает Матвиенко.

https://ria.ru/20200803/1575305838.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика