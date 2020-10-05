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В Петербурге экстренно госпитализировали актера Леонида Мозгового
Заслуженный артист России, кино- и театральный актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:18
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культура
россия
леонид мозговой
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Заслуженный артист России, кино- и театральный актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>. "Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет", — рассказала пресс-секретарь "Петербург-концерта" Юлия Чайка. По ее словам, коллеги Мозгового говорят, что актера увезли в Александровскую больницу. Ни артист, ни его родственники на связь не выходят. <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Mozgovojj_2/" target="_blank">Леонид Мозговой</a> родился в 1941 году. После окончания ЛГИТМиКа начал работать в Ленинградском театре музыкальной комедии, затем перешел в "Ленконцерт" (ныне "Петербург-концерт"). Наиболее известные кинороли — Ленин и Гитлер в фильмах Александра Сокурова "Телец" и "Молох".
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россия
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россия, леонид мозговой, санкт-петербург

В Петербурге экстренно госпитализировали актера Леонида Мозгового

17:18 05.10.2020 (обновлено: 17:33 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Леонид Мозговой в моноспектакле "Лолита"
Актер Леонид Мозговой в моноспектакле Лолита - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заслуженный артист России, кино- и театральный актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован, сообщает Пятый канал.
"Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет", — рассказала пресс-секретарь "Петербург-концерта" Юлия Чайка.
По ее словам, коллеги Мозгового говорят, что актера увезли в Александровскую больницу. Ни артист, ни его родственники на связь не выходят.
Леонид Мозговой родился в 1941 году. После окончания ЛГИТМиКа начал работать в Ленинградском театре музыкальной комедии, затем перешел в "Ленконцерт" (ныне "Петербург-концерт").
Наиболее известные кинороли — Ленин и Гитлер в фильмах Александра Сокурова "Телец" и "Молох".
 
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КультураРоссияЛеонид МозговойСанкт-Петербург
 
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