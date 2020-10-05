https://ria.ru/20201005/mozgovoy-1578272100.html

В Петербурге экстренно госпитализировали актера Леонида Мозгового

Заслуженный артист России, кино- и театральный актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:18

2020-10-05T17:18

2020-10-05T17:33

культура

россия

леонид мозговой

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Заслуженный артист России, кино- и театральный актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован, сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>. "Да, это действительно так, но больше у меня информации, к сожалению, никакой нет", — рассказала пресс-секретарь "Петербург-концерта" Юлия Чайка. По ее словам, коллеги Мозгового говорят, что актера увезли в Александровскую больницу. Ни артист, ни его родственники на связь не выходят. <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Mozgovojj_2/" target="_blank">Леонид Мозговой</a> родился в 1941 году. После окончания ЛГИТМиКа начал работать в Ленинградском театре музыкальной комедии, затем перешел в "Ленконцерт" (ныне "Петербург-концерт"). Наиболее известные кинороли — Ленин и Гитлер в фильмах Александра Сокурова "Телец" и "Молох".

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россия

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид мозговой, санкт-петербург