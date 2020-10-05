https://ria.ru/20201005/mitki-1578275693.html

Умер один из основателей группы художников "Митьки" Владимир Тихомиров

Владимир Тихомиров, один из основателей известной группы художников "Митьки", скончался в Петербурге, сообщил его брат, художник, писатель и режиссер Виктор... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:33

2020-10-05T17:33

2020-10-05T17:33

культура

санкт-петербург

живопись

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Владимир Тихомиров, один из основателей известной группы художников "Митьки", скончался в Петербурге, сообщил его брат, художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров.В официальной группе о творчестве Виктора Тихомирова в соцсети "<a href="https://vk.com/wall-93981336_4283" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" уточняется, что Владимир Тихомиров "ушел неожиданно для близких".О дате и месте похорон пока не сообщается.Тихомирову было 69 лет. Его работы были представлены, в частности, на юбилейной выставке к 25-летию "Митьков" в ноябре 2010 года в Петербурге.Группа художников "Митьки" сложилась в 1980-е годы, в нее входили около двух десятков человек. Группа названа в честь одного из них, идеолога объединения Дмитрия Шагина. Группа быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных "сочувствующих". "Митьки" стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины ХХ века.

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, живопись