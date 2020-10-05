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Миронов раскритиковал идею создать российский аналог TikTok
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал идею Минпросвещения создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:21
2020-10-05T16:21
россия
tiktok
сергей миронов
справедливая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> раскритиковал идею <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_R" target="_blank">Минпросвещения</a> создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это нецелесообразно, на эти средства лучше купить школьникам компьютеры, кроме того, все предыдущие попытки государства создать отечественные копии каких-то ресурсов провалились.Политик отметил, что TikTok - это коммерческая развлекательная сеть, и если Минпросвещения хочет делать ее аналог, "то оно опять занимается не своим делом"."Опыт показывает, что государственные инициативы создания подобных сервисов выливаются лишь в растрату бюджетных средств без видимого результата. Ранее за государственный счет пытались создать российский аналог "Википедии", были запущены поисковая система "Спутник" и мессенджер "ТамТам". Все они провалились, и никто потраченных государственных средств не вернул", - подчеркнул Миронов.Он добавил, что вместо бессмысленных трат на "государственный TikTok" министерству нужно заняться оснащением всех школ и школьников компьютерной техникой, необходимой в том числе для дистанционного обучения в эпоху коронавируса."Разумеется, мы не против инициатив, направленных на развитие и образование детей. Но разрабатывать их надо на профессиональной основе с учетом мнения специалистов IT-индустрии, педагогов и общественности, то есть родителей школьников, которые и должны будут пользоваться этими ресурсами", - подытожил он.
https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html
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россия, tiktok, сергей миронов, справедливая россия, общество

Миронов раскритиковал идею создать российский аналог TikTok

16:21 05.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал идею Минпросвещения создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это нецелесообразно, на эти средства лучше купить школьникам компьютеры, кроме того, все предыдущие попытки государства создать отечественные копии каких-то ресурсов провалились.

"Не поддерживаю инициативу министерства просвещения РФ создать социальную сеть для школьников по образцу китайской сети TikTok, что ранее анонсировал глава ведомства Сергей Кравцов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что TikTok - это коммерческая развлекательная сеть, и если Минпросвещения хочет делать ее аналог, "то оно опять занимается не своим делом".
"Опыт показывает, что государственные инициативы создания подобных сервисов выливаются лишь в растрату бюджетных средств без видимого результата. Ранее за государственный счет пытались создать российский аналог "Википедии", были запущены поисковая система "Спутник" и мессенджер "ТамТам". Все они провалились, и никто потраченных государственных средств не вернул", - подчеркнул Миронов.
Он добавил, что вместо бессмысленных трат на "государственный TikTok" министерству нужно заняться оснащением всех школ и школьников компьютерной техникой, необходимой в том числе для дистанционного обучения в эпоху коронавируса.
"Разумеется, мы не против инициатив, направленных на развитие и образование детей. Но разрабатывать их надо на профессиональной основе с учетом мнения специалистов IT-индустрии, педагогов и общественности, то есть родителей школьников, которые и должны будут пользоваться этими ресурсами", - подытожил он.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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РоссияTikTokСергей МироновСправедливая РоссияОбщество
 
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