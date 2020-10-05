https://ria.ru/20201005/mironov-1578258517.html

Миронов раскритиковал идею создать российский аналог TikTok

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал идею Минпросвещения создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:21

2020-10-05T16:21

2020-10-05T16:21

россия

tiktok

сергей миронов

справедливая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> раскритиковал идею <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_R" target="_blank">Минпросвещения</a> создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это нецелесообразно, на эти средства лучше купить школьникам компьютеры, кроме того, все предыдущие попытки государства создать отечественные копии каких-то ресурсов провалились.Политик отметил, что TikTok - это коммерческая развлекательная сеть, и если Минпросвещения хочет делать ее аналог, "то оно опять занимается не своим делом"."Опыт показывает, что государственные инициативы создания подобных сервисов выливаются лишь в растрату бюджетных средств без видимого результата. Ранее за государственный счет пытались создать российский аналог "Википедии", были запущены поисковая система "Спутник" и мессенджер "ТамТам". Все они провалились, и никто потраченных государственных средств не вернул", - подчеркнул Миронов.Он добавил, что вместо бессмысленных трат на "государственный TikTok" министерству нужно заняться оснащением всех школ и школьников компьютерной техникой, необходимой в том числе для дистанционного обучения в эпоху коронавируса."Разумеется, мы не против инициатив, направленных на развитие и образование детей. Но разрабатывать их надо на профессиональной основе с учетом мнения специалистов IT-индустрии, педагогов и общественности, то есть родителей школьников, которые и должны будут пользоваться этими ресурсами", - подытожил он.

https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, сергей миронов, справедливая россия, общество