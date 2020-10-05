https://ria.ru/20201005/mironov-1578258517.html
Миронов раскритиковал идею создать российский аналог TikTok
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал идею Минпросвещения создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:21
2020-10-05T16:21
2020-10-05T16:21
россия
tiktok
сергей миронов
справедливая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379825_0:0:2865:1612_1400x0_80_0_0_81e4fcbe8757988a7a17b830c3c535bc.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> раскритиковал идею <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_R" target="_blank">Минпросвещения</a> создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это нецелесообразно, на эти средства лучше купить школьникам компьютеры, кроме того, все предыдущие попытки государства создать отечественные копии каких-то ресурсов провалились.Политик отметил, что TikTok - это коммерческая развлекательная сеть, и если Минпросвещения хочет делать ее аналог, "то оно опять занимается не своим делом"."Опыт показывает, что государственные инициативы создания подобных сервисов выливаются лишь в растрату бюджетных средств без видимого результата. Ранее за государственный счет пытались создать российский аналог "Википедии", были запущены поисковая система "Спутник" и мессенджер "ТамТам". Все они провалились, и никто потраченных государственных средств не вернул", - подчеркнул Миронов.Он добавил, что вместо бессмысленных трат на "государственный TikTok" министерству нужно заняться оснащением всех школ и школьников компьютерной техникой, необходимой в том числе для дистанционного обучения в эпоху коронавируса."Разумеется, мы не против инициатив, направленных на развитие и образование детей. Но разрабатывать их надо на профессиональной основе с учетом мнения специалистов IT-индустрии, педагогов и общественности, то есть родителей школьников, которые и должны будут пользоваться этими ресурсами", - подытожил он.
https://ria.ru/20201005/pervyy-tiktok-1578216095.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379825_105:0:2834:2047_1400x0_80_0_0_ba1a3388ed8cf8184dda1524556c4606.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, tiktok, сергей миронов, справедливая россия, общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
раскритиковал идею Минпросвещения
создать российский аналог социальной сети TikTok: по мнению политика, это нецелесообразно, на эти средства лучше купить школьникам компьютеры, кроме того, все предыдущие попытки государства создать отечественные копии каких-то ресурсов провалились.
"Не поддерживаю инициативу министерства просвещения РФ создать социальную сеть для школьников по образцу китайской сети TikTok, что ранее анонсировал глава ведомства Сергей Кравцов", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что TikTok - это коммерческая развлекательная сеть, и если Минпросвещения хочет делать ее аналог, "то оно опять занимается не своим делом".
"Опыт показывает, что государственные инициативы создания подобных сервисов выливаются лишь в растрату бюджетных средств без видимого результата. Ранее за государственный счет пытались создать российский аналог "Википедии", были запущены поисковая система "Спутник" и мессенджер "ТамТам". Все они провалились, и никто потраченных государственных средств не вернул", - подчеркнул Миронов.
Он добавил, что вместо бессмысленных трат на "государственный TikTok" министерству нужно заняться оснащением всех школ и школьников компьютерной техникой, необходимой в том числе для дистанционного обучения в эпоху коронавируса.
"Разумеется, мы не против инициатив, направленных на развитие и образование детей. Но разрабатывать их надо на профессиональной основе с учетом мнения специалистов IT-индустрии, педагогов и общественности, то есть родителей школьников, которые и должны будут пользоваться этими ресурсами", - подытожил он.