https://ria.ru/20201005/mintrans-1578222482.html

В Минтрансе заявили, что не обсуждают прекращение воздушного сообщения

Росавиация планомерно проводит переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении рейсов, вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:45

2020-10-05T13:45

2020-10-05T14:01

туризм

новости - туризм

валерий рязанский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

совет федерации рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148638/07/1486380723_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7c54ebd43314a72117057fa3ef6058af.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rosaviacija" target="_blank">Росавиация</a> планомерно проводит переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении рейсов, вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиавластей не обсуждается, сообщили журналистам в российском <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF" target="_blank">Минтрансе</a>.Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов."В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", - сказали в Минтрансе.

https://ria.ru/20201005/granitsy-1578212508.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, валерий рязанский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика