https://ria.ru/20201005/mintrans-1578222482.html
В Минтрансе заявили, что не обсуждают прекращение воздушного сообщения
Росавиация планомерно проводит переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении рейсов, вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:45
2020-10-05T13:45
2020-10-05T14:01
туризм
новости - туризм
валерий рязанский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
совет федерации рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Rosaviacija" target="_blank">Росавиация</a> планомерно проводит переговоры с иностранными авиавластями о возобновлении рейсов, вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиавластей не обсуждается, сообщили журналистам в российском <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF" target="_blank">Минтрансе</a>.Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов."В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", - сказали в Минтрансе.
https://ria.ru/20201005/granitsy-1578212508.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, валерий рязанский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика